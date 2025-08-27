Khối ngoại thoát hàng hơn 4.100 tỷ, 'xả' mạnh loạt cổ phiếu bluechips

Cổ phiếu ngân hàng "dậy sóng" sau chỉ đạo từ Chính phủ

Nhờ sắc xanh của phiên giao dịch hôm qua, VN-Index mở phiên hôm nay tăng gần 10 điểm. Thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi nhóm vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là cổ phiếu ngân hàng.

Đặc biệt, tại thời điểm mở phiên, loạt cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng "nóng", cùng diễn biến với xu hướng của giá vàng trong nước. Đơn cử, CTG tăng 1.100 đồng lên 52.300 đồng/cp; VCB tăng 700 đồng lên 65.300 đồng/cp,...

Giới phân tích cho rằng, sức hút của cổ phiếu ngân hàng đến từ kết quả kinh doanh ấn tượng nhiều quý gần đây; đồng thời, tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng đầu năm đạt mức rất cao, với dòng tiền được bơm mạnh vào nền kinh tế, hỗ trợ hoạt động cho vay và lợi nhuận ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng được dự báo sẽ hưởng lợi từ Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi Nghị định 24 năm 2012, Nhà nước bãi bỏ cơ chế độc quyền, mở cửa cho doanh nghiệp và ngân hàng tham gia.

Chính thức xóa bỏ độc quyền Nhà nước về sản xuất vàng miếng. Ảnh minh họa.

Cụ thể, doanh nghiệp cần vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng là 50.000 tỷ đồng, đồng thời phải có giấy phép kinh doanh kim loại quý từ Ngân hàng Nhà nước và không vi phạm quy định.

Việc xóa bỏ độc quyền mở ra cơ hội lớn cho các ngân hàng tham gia sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu, giúp đa dạng hóa nguồn thu và tận dụng lợi thế từ giá vàng tăng cao.

Theo đó, căn cứ theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, một số ngân hàng đủ tiêu chuẩn tham gia là Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, VPBank, Techcombank, MB và ACB - tất cả đều vượt mốc 50.000 tỷ đồng. Những ngân hàng này còn phải đáp ứng điều kiện có giấy phép kinh doanh kim loại quý và không vi phạm, nhưng với vị thế lớn, khả năng được cấp phép cao.

Khối ngoại mạnh tay xả hơn 4.000 tỷ đồng trên HoSE

Trở lại phiên giao dịch, đóng cửa, VN-Index tăng nhẹ 0,31% lên 1.672,78 điểm; HNX-Index tăng 0,21% lên 276,38 điểm; UPCoM-Index tăng 1,43% lên 110,4 điểm.

Bảng điện tử phân hóa rõ rệt tại thời điểm đóng cửa. Ảnh: Vietstock.

Dù có nhịp tăng khá tốt hơn 27 điểm sau giờ mở cửa nhưng ngay lập tức điều chỉnh và giằng co quanh tham chiếu suốt thời gian còn lại khiến tâm lý thị trường trở nên bi quan. Dù vậy, thanh khoản sàn HoSE tăng 22% lên 47.048,9 tỷ đồng, sàn Hà Nội tăng 21% lên 3.017 tỷ đồng.

Xét về nhóm ngành, công nghệ tăng mạnh nhất trong phiên hôm nay với đà tăng được thúc đẩy từ cổ phiếu SBD tím trần. BTH, FPT... tăng mạnh trên 5%.

Tại nhóm bất động sản, DXG của Đất Xanh trở thành điểm nhấn khi tím trần lên 22.750 đồng/cp. Thị trường cho rằng, sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố 1.027 căn hộ thuộc 4 tháp của dự án The Privé (phường Bình Trưng, TP. Thủ Đức) đã được bán hết chỉ sau hai kỳ mở bán giai đoạn một, từ ngày 21/8 đến 24/8. Theo chủ đầu tư, đây là “kỷ lục” bán hàng nhanh nhất từ trước đến nay, đồng thời xác lập thêm 7 kỷ lục khác.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, FPT, BID, VIX, SSI, MWG, GMD,... là những mã tác động tích cực khi đóng góp gần 16,5 điểm cho chỉ số chung. Ở chiều ngược lại, VIC, VPB, LPB, HPG, BSR,... là nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực và lấy đi gần 10 điểm của chỉ số.

Nguồn: Vietstock.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư ngoại bán ròng hơn 4.189 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Tại sàn HoSE: HPG bị xả mạnh nhất hơn 958 tỷ đồng. Theo sau là VPB 530,8 tỷ đồng, CTG 403,5 tỷ đồng, VCB 391 tỷ đồng,... Ngược chiều, khối này mua mạnh FPT 292,8 tỷ đồng, GMD 187,7 tỷ đồng, VIX 83,12 tỷ đồng.

Tại sàn Hà Nội: MBS là mã bị xả mạnh nhất MBS 45 tỷ đồng, CEO 23,3 tỷ đồng, APS 6,76 tỷ đồng. Ngược chiều, SHS, HUT, IDC, PVS là top những mã được mua nhiều nhất với giá trị gần 100 tỷ đồng.