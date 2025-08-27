Gelex chốt chi hơn 720 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền 8%

CTCP Tập đoàn Gelex (Gelex; HoSE: GEX) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 8% (tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 800 đông).

Với gần 902,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Gelex cần chi trên 720 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. Dự kiến ngày chi trả là 10/10/2025.

Trích Nghị quyết HĐQT Gelex.

Báo cáo mới đây về Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) do Vietcap thực hiện đã dự báo, tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu của GEX giai đoạn 2025 - 2029 sẽ ở mức 11%/năm. Động lực đến từ 3 yếu tố:

Đơn vị phân tích này chỉ ra, CAGR doanh thu của CTCP Điện lực Gelex (GEE) tăng 11% do mở rộng thị phần tại khu vực phía Bắc/Tây Nam, triển vọng chi phí đầu tư mạnh mẽ của EVN và nhu cầu ngày càng tăng từ khu vực tư nhân.

Biên lợi nhuận gộp sẽ được duy trì ở mức cao khoảng 16%, bất chấp giá đồng tăng trung bình 3% mỗi năm. Đồng thời, Tổng Công ty Viglacera (VGC) hưởng lợi từ thuế quan thuận lợi và vật liệu xây dựng phục hồi, giúp doanh thu có thể tăng trưởng kép 9%/năm.

Thứ hai, CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW) bắt đầu vận hành giai đoạn 2, tăng gấp 2 lần công suất, cung cấp thêm cho Hà Nội 300.000m³ nước sạch mỗi ngày đêm. Mức giá nước cũng tăng 52%. CAGR của VCW dự báo trung bình đạt 12%/năm.

Thứ ba, Gelex bắt đầu vận hành Fairmont Hotel Hanoi vào quý IV/2025. Đây là tổ hợp khách sạn có vị trí đắc địa sở hữu 2 mặt tiền số 10 Trần Nguyên Hãn và 27 - 29 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Qua đó, Vietcap dự dự phóng CAGR lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) số giai đoạn 2025 - 2029 của Gelex là 25%/năm, nhờ vào CAGR LNST của CĐTS của GEE và VGC đều là 12%/năm, VCW là 37%/năm và đóng góp lợi nhuận từ Fairmont Hotel Hanoi.

Đơn vị phân tích này ước tính, năm 2025, doanh thu và lợi nhuận của Gelex là 38.156 tỷ đồng và 1.532 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, con số này lần lượt là 44.102 tỷ đồng và 1.756 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty chứng khoán này nhấn mạnh dự phóng chưa bao gồm tiềm năng từ việc IPO và niêm yết Hạ tầng Gelex vào quý IV/2025. Đây là một trong hai công ty sub holding của Gelex, có vốn điều lệ là 7.900 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Gelex sở hữu trực tiếp sở hữu 79,1% cổ phần (tại ngày 30/6/2025).

Hạ tầng Gelex đầu tư và quản lý vốn tại nhóm các công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực khu công nghiệp & bất động sản, vật liệu xây dựng, năng lượng và nước sạch; là công ty mẹ trực tiếp của VGC và VCW.

Lợi thế sở hữu tài sản chất lượng, dòng tiền ổn định và dư địa tăng trưởng dài hạn cùng với làn sóng IPO đang trở lại với những tên tuổi đình đám, Hạ tầng Gelex rất có thể sẽ là một trong những cái tên đủ sức khiến thị trường sôi động. Việc IPO sẽ thu hút thêm nguồn vốn mới không mất chi phí vốn là đòn bẩy giúp công ty phát triển.