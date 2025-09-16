Kienlongbank chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 60%

Cụ thể, Kienlongbank dự kiến phát hành gần 217 triệu cp để chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 60% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 60 cổ phiếu mới). Nếu phát hành thành công vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.652 tỷ đồng lên mức 5.822 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2024theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật.

Đây là mức tỷ lệ chia cổ tức cao nhất ngành ngân hàng, cũng là mức cao nhất trong hành trình 30 năm hình thành và phát triển của Kienlongbank.

Ngân hàng cho biết Kienlongbank sẽ có thêm nguồn vốn bổ sung, góp phần đáp ứng tốt hơn các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng quy mô, nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR),...

Về tình hình kinh doanh, Kienlongbank ghi nhận quý II với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 565 tỷ đồng, tăng 67,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 451 tỷ đồng, tăng 67,7%. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ở mức 921 tỷ đồng, tăng 67%. Với kết quả trên, ngân hàng đã thực hiện được gần 67% kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Xét về cơ cấu, thu nhập lãi thuần quý II giảm 3,8%, thu về 884 tỷ đồng, do mức tăng của chi phí lãi và các chi phí tương tự (tăng 25,3%) trội hơn so với mức tăng của thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự (tăng 10,5%). Ở chiều ngược lại, hoạt động ngoài lãi lại ghi nhận kết quả tích cực khi đem về 307 tỷ đồng, tăng tới hơn 84,2% so với cùng kỳ.

Tính đến hết ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Kienlongbank tăng 5,9% so với đầu năm, lên 97.630 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 69.547 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cuối năm 2024.

Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 73.174 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Số dư nợ xấu của Kienlongbank vào cuối quý II là 1.366 tỷ đồng, tăng 10,1%, tương ứng tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,96%.

HOSE đã nhận hồ sơ niêm yết hơn 365 triệu cổ phiếu KLB

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 10/9/2025 vừa qua.

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là gần 365,3 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ gần 3.653 tỷ đồng.

"Trong năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục niêm yết để cổ đông yên tâm. Cố gắng trong quý III và chậm nhất là đầu quý IV/2025", ông Minh cho hay.

Ngân hàng cho biết việc niêm yết thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu Kienlongbank là điều cần thiết chứng minh ngân hàng ngày càng minh bạch trong hoạt động với vai trò là công ty đại chúng quy mô lớn, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Chia sẻ trước đó, cập nhật về tiến độ niêm yết cổ phiếu KLB tại Sở Giao dịch Chứng khoán của ngân hàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Ngọc Minh cho biết ngay sau khi nội dung được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngân hàng đã khẩn khẩn trương làm việc với các công ty tư vấn, cơ quan Nhà nước có liên quan.

