Loạt nhà thầu giảm giá sâu để cạnh tranh gói thầu xây trường học hơn 21 tỷ đồng ở Huế

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 10 của dự án Trường Tiểu học số 1 An Đông (phường An Đông, quận Thuận Hóa, TP.Huế) giai đoạn 1 do UBND phường An Đông làm chủ đầu tư thu hút sự cạnh tranh của 7 nhà thầu.

Gói thầu số 10 –Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị dạy học (trừ hệ thống phòng cháy chữa cháy) của dự án Trường Tiểu học số 1 An Đông giai đoạn 1 có giá 21,042 tỷ đồng, thu hút sự tham gia dự thầu của 7 nhà thầu.

Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Kinh dự thầu với giá 15,592 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Quốc Toàn dự thầu với giá 16,988 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh giảm 5,55%, còn 16,045 tỷ đồng.

Liên danh La Thị - Hoàng Linh dự thầu với giá 16,048 tỷ đồng. Liên danh Rồng Việt- Mỹ Quang dự thầu với giá 16,196 tỷ đồng. Công ty TNHH Anh Quân dự thầu với giá 20,426 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh giảm 19,63%, còn 16,416 tỷ đồng.

Liên danh thi công Trường Tiểu học số 1 An Đông dự thầu với giá 16,518 tỷ đồng. Liên danh Hoàng Phú - Thành Nguyễn dự thầu với giá 19,293 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh giảm 14%, còn 16,592 tỷ đồng.

Nếu chỉ xét về giá đã được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông qua biên bản mở thầu, Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Kinh đang có lợi thế về giá khi dự thầu 15,592 tỷ đồng.

Được biết, gói thầu số 10 là gói thầu ghi nhận nhiều nhà thầu tham gia cạnh tranh nhất với tỷ lệ giảm giá sâu tại đơn vị chủ đầu từ trước đến nay. Việc lựa chọn nhà thầu phù hợp sẽ đảm bảo xây dựng công trình phục vụ học tập tốt nhất cho các em học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển bền vững của địa phương.