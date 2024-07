Một doanh nghiệp vận tải xăng dầu lãi 53,8 tỷ đồng sau 6 tháng, đạt 57% kế hoạch năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VIPCO báo lãi trước thuế 53,8 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2023 và đạt 57% kế hoạch lãi năm.

Trong quý II/2024, theo BCTC hợp nhất, CTCP vận tải xăng dầu VIPCO (HoSE: VIP) ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 134,5 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng tăng nhẹ lên gần 39,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ này, VIPCO lãi hoạt động tài chính 8,31 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay. Chi phí bán hàng ghi nhận hơn 822 triệu đồng. Chi phí doanh nghiệp tăng 33% lên 17,1 tỷ đồng do chi phí tiền lương khối văn phòng tăng.

Kết quả, VIPCO báo lãi trước thuế 30,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 24,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và 31% so với cùng kỳ năm trước.

VIPCO cho biết, dù hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ quý này so với cùng kỳ năm trước không có biến động lớn do đội tàu khai thác tuyến định hạn ổn định. Bên cạnh đó, giá cước, ngày tàu tốt không biến động nhiều và công ty ghi nhận thu nhập khác tăng vọt (từ 7,3 triệu đồng lên 113,7 triệu đồng) là do Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long - công ty do VIPCo sở hữu 100% vốn thanh lý 1 tàu bán hàng.

Tuy nhiên, biến động chủ yếu dẫn đến lãi sau thuế so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính quý II/2024 giảm do lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VIPCO ghi nhận doanh thu thuần đạt 262,8 tỷ đồng, lãi trước thuế 53,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 30% so với năm 2023. Năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên VIPCO đặt kế hoạch lãi trước thuế 94 tỷ đồng. Như vậy, hết 6 tháng, VIPCO đạt 57% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/6/2024, VIPCO ghi nhận tổng tài sản ở mức 1.357,3 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, trữ tiền ghi nhận 789,1 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm và chiếm 58% tổng tài sản. Các khoản phải thu giảm nhẹ còn 67,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng khoảng 1 tỷ đồng, lên 77,8 tỷ đòng.

Tính đến hết quý II/2024, tổng nợ phải trả của VIPCO giảm 18% còn 125,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp không có nợ vay.