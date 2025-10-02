Phát huy lợi thế sau hợp nhất, Thăng An hướng đến đô thị sinh thái – văn minh – hiện đại

Diện mạo đô thị mới

Việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý mà còn mở ra những không gian phát triển mới cho địa phương. Tại Đà Nẵng, Nghị quyết 1659/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tạo cơ hội lớn để thành phố hình thành những vùng phát triển tiềm năng, trong đó có xã Thăng An.

Hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng hướng đến đô thị sinh thái – văn minh – hiện đại. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Thăng An cho biết: “Xã Thăng An mới thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã Bình Dương, Bình Đào, Bình Minh, Bình Giang và Bình Triều, Thăng An nhanh chóng trở thành địa phương có diện tích và dân số lớn nhất khu vực Đông Nam thành phố. Với gần 81km² và hơn 51.900 nhân khẩu, xã hội tụ nhiều lợi thế nổi trội về tự nhiên, văn hóa – lịch sử và nguồn lực con người.

Đây là vùng đất hiếm có khi vừa có sông, đồng bằng, vừa có biển, tạo sự đa dạng để phát triển nhiều ngành kinh tế. Đồng bằng rộng lớn thuận lợi cho nông nghiệp sạch, ven sông thích hợp nuôi trồng thủy sản, còn vùng biển giàu tiềm năng khai thác hải sản, kết hợp phát triển du lịch sinh thái và cộng đồng”.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Thăng An chia sẻ với PV về những mục tiêu, định hướng của xã Thăng An. Ảnh: T.H.

Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi, Thăng An còn sở hữu nền tảng văn hóa – lịch sử phong phú. Trên địa bàn hiện có 2 làng nghề truyền thống, 4 Di tích cấp quốc gia, 15 Di tích cấp tỉnh và 1 Di tích được đưa vào danh mục bảo vệ (Chiến tích Đồng Hồ). Đây là “tài sản” quý giá để địa phương phát triển du lịch trải nghiệm, giáo dục truyền thống, gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Ông Phong cho hay, lợi thế ấy càng được nhân lên khi Thăng An kết nối thuận lợi với trung tâm Đà Nẵng nhờ hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện. Nhờ đó, kinh tế địa phương ghi nhận những bước tiến rõ rệt. Năm 2025, tổng giá trị các ngành kinh tế ước đạt hơn 2.357 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 11,14%/năm.

Cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ (TMDV) chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2025 đạt gần 65 triệu đồng, phản ánh sự cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân.



Trung tâm dịch vụ hành chính công xã Thăng An được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao về thủ tục giải quyết hồ sơ cho công dân. Ảnh: T.H.

Cán bộ hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.H.

Không chỉ vậy, xã còn thừa hưởng thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Trước hợp nhất, các xã thành phần đều đạt chuẩn NTM; trong đó, Bình Đào, Bình Giang đã được công nhận xã NTM nâng cao, còn Bình Minh được quy hoạch đô thị loại V.

Sau hợp nhất, toàn xã có 9/16 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ từ điện, đường, trường, trạm đến cảnh quan, môi trường. Những thành quả này tạo nền tảng vững chắc để Thăng An tiếp tục nâng chất, gắn NTM với phát triển đô thị văn minh.

Hướng đến đô thị sinh thái – văn minh – hiện đại

Ông Phong chia sẻ, mục tiêu tổng quát mà Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thăng An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra đó là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xác định Thăng An là vùng trọng điểm phát triển về TMDV và đô thị; động lực phát triển kinh tế, xã hội phía Đông của thành phố Đà Nẵng; kết hợp khai thác tiềm năng, thế mạnh của xã; huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2027; đến năm 2030, quyết tâm xây dựng xã đạt tiêu chí đô thị, hướng đến đơn vị hành chính phường.

Xã Thăng An mới hội tụ đủ “sông – đồng – biển” cùng nguồn lực con người dồi dào, đây là những tiền đề cho địa phương hướng đến đô thị sinh thái – văn minh – hiện đại. Ảnh: T.H.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xã Thăng An chọn TMDV làm mũi nhọn. Với lợi thế ven biển, địa phương khuyến khích phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, chợ hải sản, các khu ẩm thực ven biển và dịch vụ lưu trú nhỏ gọn, thân thiện. Du lịch cộng đồng gắn với văn hóa làng nghề, lễ hội truyền thống và các di tích lịch sử cũng được đưa vào quy hoạch, tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách.

Song song đó, địa phương chú trọng phát triển hạ tầng đô thị. Hệ thống giao thông liên thôn, liên xã được nâng cấp, mở rộng, kết nối thuận lợi với trung tâm thành phố. Các công trình thiết yếu như trường học, trạm y tế, khu sinh hoạt cộng đồng tiếp tục được đầu tư để đáp ứng nhu cầu dân cư ngày càng đông.

Thăng An xây dựng các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao giá trị cho người dân. Ảnh: T.H.

Xã quan tâm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng và khẳng định thương hiệu sản phẩm OCOP; kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của xã.

Trong định hướng lâu dài, Thăng An sẽ phát triển khu thương mại tập trung, hình thành các tuyến phố dịch vụ – mua sắm hiện đại. Nông nghiệp cũng được tái cơ cấu theo hướng gắn với đô thị, cung cấp thực phẩm sạch cho cư dân và khách du lịch.

Phát triển đi đôi với bảo tồn, xã Thăng An đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, bảo tồn cảnh quan ven sông, ven biển, hướng tới xây dựng một đô thị sinh thái – văn minh.

Các dự án bất động sản, các khu dân cư mới hiện hữu đã và đang tạo nên sức sống mới cho xã Thăng An hôm nay. Ảnh: T.H.

Đặc biệt, yếu tố con người được xem là trung tâm của sự phát triển. Chính quyền xã chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đồng thời tạo điều kiện cho người dân tham gia các mô hình kinh tế mới, khuyến khích khởi nghiệp trong lĩnh vực TMDV.... Qua đó phấn đấu giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

“Từ nền tảng vững chắc sau hợp nhất, Thăng An đang từng bước khơi dậy thế mạnh TMDV, nông nghiệp sạch và du lịch cộng đồng để hướng tới một đô thị trẻ, hiện đại, giàu bản sắc. Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2027 và trở thành phường đô thị vào năm 2030 không chỉ là khát vọng, mà đang dần trở thành hiện thực trên mảnh đất giàu tiềm năng này...”, ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Thăng An nhận định.