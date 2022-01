Quảng Nam: Agribank miền Trung mang “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” đến với huyện miền núi Nam Trà My

Ngày 7/1, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã tổ chức tặng 100 suất quà, trị giá mỗi suất quà là 550 nghìn đồng cho 100 hộ dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, ông Lê Trực - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết, với truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "tương thân, tương ái", phát huy tinh thần đó, trong dịp Tết Nhâm Dần này Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã thực hiện Chương trình "Xuân ấm áp – Tết yêu thương" đến với xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nhằm chia sẻ những khó khăn cùng với bà con.

Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã mang “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” đến với người dân huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Hậu.

Số tiền, hiện vật trao tặng tuy không lớn, nhưng đây là tình cảm, trách nhiệm của tập thể cán bộ viên chức, người lao động Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trong việc đồng hành, chia sẻ với người dân xã Trà Mai, nơi điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.



Các suất quà Tết tặng bà con trong dịp này gồm tiền mặt và những nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, đường, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm... mong muốn mang đến cho các hộ gia đình nghèo thêm niềm vui khi Tết đến, Xuân về.

Đợt này, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã trao 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 550 nghìn đồng. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Hồ Văn Rơn, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Mai cho biết, hai năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên bà con nhân dân trên địa bàn xã gặp rất nhiều khó khăn, đối với người dân huyện miền núi Nam Trà My thì khó khăn gấp bội do ảnh hưởng thêm thiên tai, bão lũ.



"Chương trình "Xuân ấm áp - Tết yêu thương" của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung là một chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tốt hơn đón cái Tết đủ đầy…", ông Rơn nói.

Các suất quà Tết tặng bà con trong dịp này gồm tiền mặt và những nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, đường, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm.... Ảnh: Trần Hậu.

Anh Nguyễn Thanh Sang, một người dân ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, gia đình anh chủ yếu làm nông (trồng keo, làm ruộng). Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cuộc sống khá khó khăn. Gần đến Tết Nguyên đán rồi mà gia đình không có tiền để sắm đồ Tết.



Những hộ được nhận quà là những gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Trà Mai. Ảnh: Trần Hậu.

"Được Agribank tặng quà đợt này, tôi và bà con ở đây vô cùng phấn khởi, tôi xin đại diện cho các hộ nhận quà lần này gửi lời cảm ơn chân thành đến Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung. Qua đây tôi cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành chia sẻ, tiếp sức cho những người nghèo, người đồng bào miền núi như chúng tôi, có điều kiện đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn…", anh Sang nói.



Hoạt động trên đây của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, mở đầu cho chuỗi các hoạt động an sinh xã hội của các đơn vị Agribank trên địa bàn trong dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần năm 2022.