Thế giới Di động giải trình gì khi quý III/2025 báo lãi kỷ lục?

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) đạt doanh thu thuần 39.853 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 40%, lên gần 810 tỷ đồng. Nhờ cắt giảm mạnh chi phí bán hàng và chi phí khác, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2025 ở mức kỷ lục 1.784 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ và tăng 8% so với quý trước. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp MWG duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thế giới Di động đạt doanh thu thuần hơn 113.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.989 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 73% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Thế giới Di động giải trình gì sau khi báo lãi kỷ lục?

Theo giải trình của MWG (gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh), hiệu quả lợi nhuận tăng cao đến từ việc các chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tăng trưởng 15% về doanh thu trong 9 tháng đầu năm nay, dù số cửa hàng giảm khoảng 130 so với cùng kỳ. Hai chuỗi tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu lợi nhuận của tập đoàn.

Ngoài ra, chuỗi Bách Hóa Xanh tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trong quý III/2025 cải thiện so với quý II. Theo MWG, kết quả này đến từ chiến lược duy trì tăng trưởng doanh thu lành mạnh, chủ động kiểm soát hao hụt và hiệu quả vận hành được nâng cao.

Thêm một nguyên nhân nữa giúp MWG đạt hiệu quả lợi nhuận, đó là việc các chuỗi còn lại gồm An Khang, Avakids và Erablue đều cho thấy sự cải thiện về kết quả hoạt động, qua đó đóng góp thêm vào tăng trưởng lợi nhuận chung của tập đoàn.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tổng giám đốc Vũ Đăng Linh từng nhấn mạnh nhờ quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ trong hai năm qua, MWG đã có "sức đề kháng tốt hơn".

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cũng đồng quan điểm khi cho rằng MWG chịu tác động gián tiếp vì thu nhập của người tiêu dùng có thể suy giảm, kéo theo chi tiêu giảm. Tuy nhiên, ông tin tưởng Chính phủ có thể kiểm soát được tình hình, đặc biệt thông qua việc đẩy mạnh đầu tư công, góp phần bù đắp cho sự suy yếu của khu vực xuất khẩu.

Ngày 18/10 vừa qua, HĐQT MWG đã thông qua việc triển khai mua lại cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

MWG dự kiến mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu, tương đương gần 0,7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá mua lại tối thiểu là 10.000 đồng/cp, tối đa là 200.000 đồng/cp và theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, bảo đảm tuân thủ quy định. Như vậy, tổng số tiền tối đa dự kiến chi là 2.000 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu MWG đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử. Mã kết phiên 22/10 ở giá 84.500 đồng/cp.

