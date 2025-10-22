Xi măng VICEM Hà Tiên báo lãi 'khủng', cổ phiếu HT1 tăng trần

Xi măng VICEM Hà Tiên (HT1) báo lãi tăng trưởng 331% trong 9 tháng đầu năm

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên mới công bố kết quả kinh doanh quý III/2025. Theo đó, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.866,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhờ giá vốn hàng bán tăng chậm hơn đà tăng doanh thu với 10%, qua đó giúp lợi nhuận gộp của HT1 đạt 240,8 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý III/2025 đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 124%, chi phí tài chính giảm 28% còn 23,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 12% lên 46 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7% lên 70,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên lợi nhuận sau thuế đạt 188,9 tỷ đồng, tăng 331% so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Xi măng VICEM Hà Tiên đạt 85,8 tỷ đồng, tăng 278% so với quý III/2024.

Trong bản giải trình kết quả kinh doanh quý III/2025 so với cùng kỳ năm trước gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh, Xi măng VICEM Hà Tiên cho biết, các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong kỳ.

Đó là việc sản lượng tiêu thụ xi măng trong Quý III/2025 tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, giá vốn hàng bán giảm do Công ty tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất và giá nguyên nhiên liệu đầu vào giảm so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra tăng thu nhập từ việc thu phí hoàn vốn cho dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu thuần của Xi măng VICEM Hà Tiên đạt 5.384,2 tỷ đồng, tăng 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 188,9 tỷ đồng, tăng 331% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo kế hoạch năm 2025, Xi măng VICEM Hà Tiên đặt mục tiêu kinh doanh với tổng doanh thu hơn 7.162 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 4% so với thực hiện 2024, lãi sau thuế 184 tỷ đồng, tăng gần 211%. Như vậy sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 75% mục tiêu doanh thu và vượt 3% mục tiêu lợi nhuận năm.

Sau khi công bố lãi khủng quý III/2025, cổ phiếu HT1 liên tục tăng trong 3 ngày qua. Riêng phiên giao dịch sáng nay 22/10, cổ phiếu HT1 là mã hiếm hoi trên sàn chứng khoán tăng trần, giao dịch 20.100 đồng/cp.

