Thủ tướng: TT-Huế phải biến di sản thành tài sản, biến tiềm lực thành nguồn lực để phát triển

Chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, năm 2022, tỉnh đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. GRDP tăng 8,56%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 12,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; dịch vụ, du lịch phục hồi tốt, lượng khách du lịch tăng gần 3 lần cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 107% kế hoạch; vốn FDI đăng ký tăng 40% so với cùng kỳ; nhiều chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong quý I năm 2023, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước tăng 3,5%; công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 1,04% so với cùng kỳ; khu vực dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ; tổng lượng khách du lịch tăng hơn 2,1 lần, trong đó khách quốc tế tăng mạnh so với cùng kỳ...

Tại buổi làm việc, Thừa Thiên Huế đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tỉnh hoàn thành xây dựng Đề án thành lập thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế, Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Thừa Thiên Huế cũng đề xuất hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho 2 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, gồm tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế, cầu qua cửa Thuận An và đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2).

Thừa Thiên Huế đề xuất cho phép tỉnh được áp dụng khung chính sách đã thực hiện đối với dự án giai đoạn 1 dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế để tiếp tục thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dự án trong giai đoạn 2 và được bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện hoàn thành dự án...

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Thủ tướng cũng chỉ rõ kết quả phát triển kinh tế -xã hội của Thừa Thiên Huế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chất lượng tăng trưởng của Thừa Thiên Huế chưa bền vững, quy mô kinh tế nhỏ, các lĩnh vực chủ yếu còn gặp nhiều khó khăn, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển.

Theo Thủ tướng, Thừa Thiên Huế là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là về kinh tế biển, du lịch văn hóa lịch sử - sinh thái. Thừa Thiên Huế phải chú trọng phát triển hài hòa kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người dân di dời bởi dự án dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế.

Thủ tướng yêu cầu trước mắt Thừa Thiên Huế phải làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên của tỉnh. Trong đó, Thừa Thiên Huế phải khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối thông suốt nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chuyển đổi số; khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thừa Thiên Huế cũng được chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Tỉnh cần cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị và thương hiệu nông sản. Thừa Thiên Huế phải biến di sản thành tài sản, biến tiềm lực thành nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.

Về các đề xuất, kiến nghị của Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý và chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...