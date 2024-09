Thủy điện Thác Bà (TBC): Báo cáo tình hình sản xuất sau bão Yagi - đỉnh lũ vượt thiết kế

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chỉ Lãnh đạo Đảng Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tưởng, các Bộ và các cơ quan ban ngành của Trung ương; Chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Yên Bải và các tỉnh lân cận, lực lượng vũ trang Quân khu 2, lực lượng Công an nhân dân, dân quân tự vệ, nhân dân vùng hạ du công trình... đã có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và phối hợp với Công ty thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn công trình, góp phần giảm bớt thiệt hại do cơn lũ lịch sử gây ra cho vùng hạ du cũng như công trình, hồ chứa Thủy điện Thác Bà,

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ và các Bộ, ban ngành trung ương. Chính quyền địa phương các cấp và nhân dân trong khu vực, Ủy ban Chứng khoản Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoản TP. Hồ Chí Minh, các cổ đông của TBC và các nhà đầu tư.