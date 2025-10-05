Ứng phó với bão số 11, đảm bảo giao thông không bị chia cắt

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 (bão Matmo), Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý Đường bộ phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và lực lượng chức năng địa phương rà soát, hoàn thiện phương án ứng trực và phân luồng giao thông.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị chủ động các biện pháp phòng chống mưa bão số 11.

Cụ thể, các đơn vị phải cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn và đặt biển báo hiệu tại những vị trí ngập nước, sạt lở, ngầm tràn hoặc đứt đường. Cùng đó, các đơn vị kiểm soát, điều tiết giao thông và tạm cấm đường tại các khu vực nguy hiểm trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng bão, mưa lũ.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực tại các vị trí trọng điểm, thường xuyên sụt trượt, sẵn sàng khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trước đó, Cục Đường bộ đã triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi) gây ra những thiệt hại nặng nề cho hệ thống giao thông từ Bắc vào Trung.

Cụ thể, hơn 38.000m³ đất đá sạt lở xuống quốc lộ, 64.000m² mặt đường hư hỏng, cùng 800 biển báo hiệu bị gãy, đổ; thiệt hại ước tính trên 66 tỷ đồng.

Mưa lớn khiến 62 vị trí ta luy dương, 5 vị trí ta luy âm dài 350m bị sạt lở; nhiều tuyến cao tốc như Nội Bài - Lào Cai, Cao Bồ - Mai Sơn, Tam Điệp - Nghi Sơn từng bị ngập và tắc cục bộ.

Nhờ chủ động phương án ứng phó từ sớm, các đơn vị quản lý đã nhanh chóng thông xe toàn bộ các tuyến quốc lộ, cao tốc, hiện vẫn đang tiếp tục gia cố nền đường, xử lý sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

Tại Thanh Hóa, mưa bão đã làm 51 vị trí giao thông bị tắc, gồm 6 điểm sạt ta luy dương, 8 điểm ngập trên các quốc lộ phân cấp cho địa phương và 37 điểm (14 sạt, 23 ngập) trên các tuyến đường tỉnh. Đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất cả nước sau bão số 10.

