Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao thưởng cho khách hàng

Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ trao giải cho các khách hàng may mắn trúng thưởng Chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm dự thưởng “Trao gửi niềm tin – Hành trình gắn kết” nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank.

Cụ thể, tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Bình, ông Ngô Thanh Hùng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đình Kha – Giám đốc Agribank Chi nhánh TP.Nha Trang, ông Trần Thanh Sang – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Diên Khánh, các ông bà là lãnh đạo các phòng CMNV tại Hội sở, Chi nhánh và quý khách hàng của Agribank đã may mắn trúng giải nhì.

Chương trình TKDT "Trao gửi niềm tin - Hành trình gắn kết" được Agribank triển khai tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc từ ngày 1/3 và kết thúc sớm vào ngày 27/3/2023 (do hết mã dự thưởng) với tổng trị giá giải thưởng 23,5 tỷ đồng.

Đại diện Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã trao thưởng đến 3 khách hàng may mắn trúng giải. Ảnh: Thu Hà

Căn cứ kết quả mở thưởng ngày 5/4/2023, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa có tổng cộng 454 Khách hàng trúng thưởng. Trong đó 338 Khách hàng trúng giải may mắn trị giá 300.000đồng/giải, 113 Khách hàng trúng giải ba trị giá 500.000 đồng/giải và 3 khách hàng trúng giải nhì trị giá 50 triệu đồng/giải.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Thanh Hùng – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã gửi lời chúc mừng các khách hàng may mắn trúng giải, đồng thời gửi lời tri ân đến tất các khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm dịch vụ của Agribank trong thời gian qua.

Lễ trao thưởng cho khách hàng. Ảnh: Thu Hà

Đại diện 1 trong 3 khách hàng may mắn trúng giải nhì của chương trình, bà Trần Thị Tánh chia sẻ: "Trong thời gian qua, Agribank đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại dành cho khách hàng, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank, gia đình tôi rất vui mừng vì không chỉ may mắn trúng giải nhì của Chương trình mà còn trúng thêm được giải ba. Tôi gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Agribank Khánh Hòa đã tổ chức buổi lễ long trọng ngày hôm nay và trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và sử dụng các dịch vụ của Agribank. Hy vọng rằng sẽ được nhiều may mắn hơn nữa".