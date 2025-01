Đối với thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt kết quả tích cực; năm 2024 đạt 27.594 nghìn tỷ đồng, đạt 116,92% dự toán và tăng 10,09% so với cùng kỳ...

Chiều 10/1, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024. Chủ trì do ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng thông tin tình hình kinh tế xã hội năm 2024. Ảnh: T.H

Ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: "kết thúc năm 2024, Quảng Nam có nhiều ấn tượng và được nhiều người quan tâm, nên chiều nay UBND tỉnh tổ chức họp báo để thông tin về tình hình kinh tế, xã hội 2024 và định hướng năm 2025, để anh chị em báo chí đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng thông tin, năm 2024 là một năm có nhiều thuận lợi nhưng đi kèm đó vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong đó, khó khăn thứ nhất là hậu dịch Covid-19 đã để lại nặng nề cho Quảng Nam, thứ hai sau khi thực hiện kết luận 581 của UBKT Trung ương, tỉnh đã điều chuyển, sắp xếp lại công tác cán bộ lại hết sức là khó. Khó nữa, tình hình chung có một bộ phận cán bộ vẫn còn sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong công việc, thứ 4 là vật liệu xây dựng như, cát, đất, sỏi còn thiếu hụt nhiều đã tác động lớn đến các công trình và giải ngân vốn đầu tư cơ bản.

Bên cạnh 4 cái khó đó, còn cái khó nữa là gần như 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Quảng Nam còn thiếu rất nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh, như chức danh Chủ tịch và các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

"Nhưng dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy và các ngành, đoàn thể và sự tập trung của UBND tỉnh đã đưa tỉnh Quảng Nam vượt khó khăn để phát triển, từ tăng trưởng âm năm 2023, nhưng đến năm 2024 Quảng Nam đã tăng trưởng dương trở lại.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2024 ước tính tăng 7,1% (năm 2023 âm 8,37%). Sản xuất công nghiệp phục hồi ấn tượng, tăng 13,5%. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người của năm 2024 tăng lên 84 triệu đồng/năm, tăng 10 triệu đồng so với năm 2023", ông Lê Văn Dũng cho biết.

Đối với thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt kết quả tích cực; năm 2024 đạt 27.594 nghìn tỷ đồng, đạt 116,92% dự toán và tăng 10,09% so với cùng kỳ. Ảnh: T.H

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, năm 2024 tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) ước tính tăng 7,1% (năm 2023 âm 8,37%). Sản xuất công nghiệp phục hồi ấn tượng (tăng 13,5%). Quy mô nền kinh tế năm 2024 đạt gần 129.000 tỷ đồng, tăng gần 16,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2023. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, du lịch dịch vụ luôn tăng cao, tỷ trọng nông nghiệp có xu hướng giảm. GRDP bình quân đầu người năm 2024 hơn 84 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2023.

Đối với thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực; năm 2024 đạt 27.594 nghìn tỷ đồng, đạt 116,92% dự toán và tăng 10,09% so với cùng kỳ. Chi ngân sách năm 2024 là 20,69 nghìn tỷ đồng, đạt 96% dự toán.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 8,02 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ; vượt 6% so với kế hoạch. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2024 ước đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 21.620 tỷ đồng.

Đối với tổng vốn đầu tư công năm 2024 là 9.089 tỷ đồng, vốn đầu công năm 2024 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân 6.392 triệu đồng, đạt 70,33%. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên 35.881 tỷ đồng, tăng 390 tỷ đồng so với năm 2023.

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tịch cực. Đến cuối năm 2024, có 137/193 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 71%; 25 xã đạt chuẩn nâng cao và 2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt 22,2%; có 292/948 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư/thôn NTM kiểu mẫu/thôn NTM, đạt 30,8%...