Đà Nẵng: Vì sao Công ty CP Thép Việt Pháp đề nghị hỗ trợ 199 tỷ đồng?

Ngày 18/8, trao đổi với ETime, ông Nguyễn Như Công - Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi thành phố nhận được đơn kêu cứu của Công ty CP Thép Việt Pháp (Cụm công nghiệp Thương Tín 1, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng), UBND thành phố đã giao các sở ngành xem xét, tham mưu trả lời, giải quyết đơn của đơn vị này theo đúng thẩm quyền.

Đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Võ Thị Hạnh - Giám đốc Công ty CP Thép Việt Pháp với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị

Mới đây, bà Võ Thị Hạnh - Giám đốc Công ty CP Thép Việt Pháp, đã gửi đơn “kêu cứu khẩn cấp” đến Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị trên địa bàn thành phố trình bày về những khó khăn mà công ty bà phải đối mặt trong thời gian qua và hiện nay.

Trước đơn “cầu cứu” của bà Võ Thị Hạnh, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Ban Nội chính Thành ủy đã có phiếu chuyển đơn đến Đảng ủy UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết đơn theo quy định. Và mới đây nhất, ngày 15/8, Đảng ủy UBND thành phố cũng đã có phiếu chuyển đơn của đơn vị này đến UBND thành phố để chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo quy định, trả lời kết quả giải quyết cho công dân, đồng thời báo cáo Đảng ủy UBND thành phố để tổng hợp và báo cáo Thường trực Thành ủy theo yêu cầu.

Sau khi nhận đơn của bà Võ Thị Hạnh - Giám đốc Công ty CP Thép Việt Pháp, một số cơ quan của Đà Nẵng đã có phiếu chuyển đơn đến các đơn vị có liên quan đề nghị giải quyết, trả lời theo đơn của doanh nghiệp

Trong đơn, bà Võ Thị Hạnh cho biết, trước những chủ trương xúc tiến và kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam cũ, UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng) đã nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đặc biệt trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư tạo động lực thúc đẩy kinh tế, trong đó có việc quy hoạch đồng bộ Cụm Công Nghiệp Thương Tín 1, thuộc phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Công ty CP Thép Việt Pháp (tiền thân là Công ty TNHH Thép Việt Pháp) đã tiến hành đầu tư một nhà máy sản xuất thép tại Cụm Công Nghiệp Thương Tín 1 và được UBND tỉnh Quảng Nam (nay là UBND thành phố Đà Nẵng) cấp Giấy chứng nhận đầu tư số Giấy chứng nhận đầu tư số 40/CN-UBND ngày 19/9/2011.

Theo đó, Công ty CP Thép Việt Pháp đã đầu tư, đưa vào hoạt động nhà máy thép Việt Pháp tại Cụm công nghiệp Thương Tín 1 với tổng vốn đầu tư 375 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng đi vào hoạt động, nhà máy đã gặp phải nhiều bất ổn do sự phản đối từ một bộ phận người dân sinh sống xung quanh. Trước tình hình một số người dân cản trở hoạt động của nhà máy như ngăn không cho cán bộ, công nhân và các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm ra vào khu vực sản xuất, cũng như không cho công ty triển khai hoạt động sản xuất...

Nhà máy thép của Công ty CP Thép Việt Pháp lúc còn ở Cụm Công Nghiệp Thương Tín 1, thuộc phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng.

“Với chuỗi diễn biến bất lợi kéo dài gần 10 năm, đơn vị chúng tôi đã phải gánh chịu những thiệt hại hết sức nghiêm trọng.

Chúng tôi phải duy trì chi trả tiền lương cho hơn 200 lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm mới.

Bên cạnh đó, việc buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc vận hành cầm chừng đã dẫn đến tình trạng vi phạm một số hợp đồng kinh tế với các đối tác, kéo theo các khoản tiền phạt đáng kể. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải tiếp tục gánh khoản chi phí lãi vay kéo dài trong nhiều năm, gây áp lực lớn đến năng lực tài chính và sự tồn tại của đơn vị”, bà Võ Thị Hạnh cho biết.

Bà Võ Thị Hạnh - Giám đốc Công ty CP Thép Việt Pháp đã có đơn kêu cứu đến lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng

Bà Võ Thị Hạnh cho biết thêm, đến đầu năm 2019, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, đơn vị chúng tôi buộc phải dừng hoạt động và tiến hành đóng cửa nhà máy thép để thực hiện kế hoạch di dời theo quy định. Công ty Cổ phần Thép Việt Pháp đã nghiêm túc chấp hành toàn bộ chủ trương, chỉ đạo trong công tác đóng cửa và di dời nhà máy theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam cũ.

Việc di dời nhà máy Thép Việt Pháp được thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam và thuộc trường hợp được xem xét hỗ trợ, đền bù theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay đơn vị chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản kinh phí nào liên quan đến công tác hỗ trợ di dời, tháo gỡ khó khăn. Điều này diễn ra mặc dù công ty đã nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị, kêu cứu và các cấp chính quyền cũng đã ban hành một số văn bản chỉ đạo liên quan đến việc hỗ trợ, đền bù trong quá trình di dời bắt buộc nhà máy.

Không những vậy, kể từ khi nhà máy buộc phải dừng hoạt động để thực hiện di dời vào tháng 2/2019 đến địa điểm mới tại Cụm Công nghiệp Thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam, công ty đã gặp rất nhiều khó khăn. Mãi đến cuối năm 2020, công ty mới được bàn giao mặt bằng, chậm trễ gần 2 năm so với tiến độ dự kiến ban đầu; cùng lúc đó, dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài đã khiến tình hình vốn khó khăn lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước những hệ lụy nghiêm trọng từ việc nhà máy buộc phải tạm ngừng hoạt động, tiến tới đóng cửa do tình trạng báo động, cùng với quá trình di dời tiếp tục gặp nhiều trở ngại, công ty đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Hệ quả là trong năm 2022, công ty bị các ngân hàng khởi kiện và đến năm 2025, tài sản của nhà máy bị cơ quan Thi hành án tiến hành bán phát mãi.

Công ty Cổ phần Thép Việt Pháp đã nghiêm túc chấp hành toàn bộ chủ trương, chỉ đạo trong công tác đóng cửa và di dời nhà máy theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam cũ để thực hiện di dời vào tháng 2/2019 đến địa điểm mới tại Cụm Công nghiệp Thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam

“Chúng tôi đầu tư nhà máy thép Việt Pháp vào Cụm Công Nghiệp Thương Tín 1 là theo chủ trương xúc tiến và kêu gọi của UBND tỉnh Quảng Nam.

Là nhà đâu tư tư nhân, trước những cơ chế chính sách thu hút, kèm theo hạ tầng đồng bộ, chúng tôi đã tâm huyết đầu tư toàn bộ nguồn tài chính vào nhà máy, kể cả công sức.

Thế nhưng, từ khi dự án nhà máy được đưa vào hoạt động vài tháng thì đơn vị chúng tôi đã chịu nhiều thiệt hại, thời gian chịu thiệt hại kéo dài hàng chục năm từ năm 2012 kéo dài đến năm 2019, và tiếp tục kéo dài đến hôm nay.

Do vậy, Công ty Cổ phần Thép Việt Pháp kính đề nghị quý cấp lãnh đạo sớm quan tâm chỉ đạo, can thiệp để các Bộ, ngành liên quan xem xét, và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp một cách kịp thời, thỏa đáng và phù hợp với thực tiễn. Công ty kính đề nghị được hỗ trợ kinh phí đền bù thiệt hại với tổng số tiền 199 tỷ đồng, bao gồm khoản đền bù di dời nhà máy là 123 tỷ đồng, cùng chi phí san lấp mặt bằng và hỗ trợ cho dân cư với tổng giá trị 76 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Thép Việt Pháp còn kiến nghị những chính sách hỗ trợ khoanh nợ của ngân hàng trong thời hạn 3 năm và tạm dừng các biện pháp thi hành án dân sự liên quan đến tài sản của công ty.

Đồng thời, công ty đề nghị được gia hạn hợp đồng thuê 3 ha đất theo chủ trương đầu tư số 4001/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 nhằm bảo đảm mặt bằng triển khai hoạt động sản xuất – kinh doanh...”, bà Võ Thị Hạnh kiến nghị.