Đề xuất cá nhân, hộ kinh doanh được giảm 2% lãi suất khi vay vốn xanh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, cá nhân, hộ kinh doanh để thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường - xã hội và quản trị (ESG).

Theo dự thảo, nhóm nêu trên được giảm lãi suất 2% khi vay vốn qua các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách như Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bảo vệ môi trường Việt Nam, Hỗ trợ nông dân Việt Nam và các quỹ khác tại trung ương và địa phương.

Khoản hỗ trợ lãi suất được trích từ nguồn đầu tư công thuộc ngân sách trung ương hoặc địa phương.

Thời gian được hỗ trợ lãi suất của khoản vay được xác định từ ngày giải ngân đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và khách hàng. Mức hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định trên.

Điều kiện được hỗ trợ lãi suất

Theo dự thảo, khách hàng vay vốn tại Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Khoản vay được sử dụng để thực hiện dự án được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận đáp ứng các tiêu chí là dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) theo quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thuộc Danh sách các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Khoản vay chưa được hưởng hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác và có mức lãi suất vay vốn tối thiểu là 2%/năm.

Được Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giải ngân và có phát sinh dư nợ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Dự thảo nêu rõ, không tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định này đối với: Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn hoặc được gia hạn nợ; khoản vay thực hiện dự án không còn thuộc Danh sách các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, đầu tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành danh mục phân loại xanh (green taxonomy) bao gồm: 45 dự án thuộc 7 nhóm ngành năng lượng, giao thông, xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp, và dịch vụ môi trường.

Về các tiêu chí về tuần hoàn và khung ESG, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng ban hành quyết định hướng dẫn xác nhận dự án trong năm nay.

Dự thảo này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới đẩy mạnh và đa dạng hóa nguồn vốn cho khối này thực hiện dự án xanh. Việc triển khai được rút kinh nghiệm từ thực tiễn hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp trước đó.

Đơn cử, năm 2022, Chính phủ đưa ra gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, nhằm giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện qua kênh ngân hàng thương mại, chỉ giải ngân được hơn 3%.

Thêm vào đó, thời gian áp dụng chính sách chỉ trong hai năm (2022-2023), và hộ gia đình không đăng ký kinh doanh không thuộc diện được hỗ trợ.

Do đó, trong dự thảo lần này, thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất được tính từ thời điểm giải ngân đến khi khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi vay theo thỏa thuận với bên cho vay.

Việc hỗ trợ lãi suất chỉ ngưng khi khoản nợ vay bị quá hạn hoặc dự án không còn thuộc danh sách xanh, tuần hoàn hay ESG như công bố.