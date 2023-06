Doanh nghiệp Singapore thâu tóm chuỗi Nova F&B của Novaland (NVL)?

Thị trường F&B được phen dậy sóng trước thông tin chuỗi Nova F&B của Novaland (NVL) đã không còn thuộc quản lý, vận hành bởi NVL sau khi nhà đầu tư ngoại mua lại mảng này.

Tập đoàn Novaland đã xác nhận thông tin này. Thương vụ được Tập đoàn VinaCapital làm cầu nối, đối tác của Novanland là một doanh nghiệp ở Singapore. Tuy nhiên, giá trị chuyển nhượng không được tiết lộ.



Được biết, vào đầu tháng 6/2023, CTCP Nova F&B thay đổi đại diện pháp luật từ bà Nguyễn Thị Thúy sang bà Nguyễn Thị Thanh Hà Ngọc (SN 1983) kiêm làm Tổng Giám đốc. Bà Ngọc cũng là Tổng Giám đốc CTCP IN Hospitality - chủ thương hiệu Trung tâm hội nghị Gem Center và White Palace.

Ngoài ra, bà Ngọc còn đứng tên và đảm nhiệm vị trí Giám đốc CTCP PQC Hotel & Restaurant, doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhà hàng, do hai anh em doanh nhân Nguyễn Hữu Phú và Nguyễn Hữu Quý (sinh năm 1973) và CTCP IN Hospitality góp vốn thành lập với vốn điều lệ 55 tỷ đồng (CTCP IN Hospitality góp 90,91%, ông Phú và ông Quý mỗi người 4,55%).

Phía IN Hospitality cho biết, Công ty được đối tác thuê vận hành chuỗi này, thông tin cụ thể hơn chưa thể tiết lộ.

Về chuỗi Nova F&B được Novaland chính thức ra mắt vào tháng 8/2020. Mục tiêu của Nova F&B là phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm với hệ thống hàng trăm chuỗi nhà hàng, cà phê, bar, club… mang đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật ẩm thực đặc sắc và đẳng cấp quốc tế cho du khách trong và ngoài nước, gia tăng giá trị kết nối và trải nghiệm của khách hàng trong hệ sinh thái NovaTourism.

Ngoài những thương hiệu đẳng cấp mà tập đoàn đang sở hữu, Nova F&B sẽ từng bước phát triển và nhượng quyền, hợp tác với nhiều thương hiệu khác để trở thành điểm đến vui chơi, giải trí và ẩm thực hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Danh mục các thương hiệu do Nova F&B sở hữu bao gồm: Mảng nhà hàng (Jumbo seafood, The Dome dining &drinks, Dynasty house Hongkong dimsum & hotpot, Au Lac Do Brazil, Viet kitchen, Marina club, Embassy lounge, Number 1 beach club, Food train restaurant, Grand lounge)

Mảng chuỗi cà phê (Saigon Casa cafe, Gloria Jean's coffees, Mojo coffee, Soho café & lounge, Cà phê cô Ba…

Từ đầu năm 2023, CTCP Nova F&B có đến 4 lần thay đổi giấy đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp liên tục thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Thảo Quân sang bà Võ Thị Thiên Nga, bà Nguyễn Thị Thúy cuối cùng là bà Nguyễn Thanh Hà Ngọc vào ngày 06/06 vừa qua.

Tại thay đổi ngày 17/4/2023, vốn điều lệ của Nova F&B đã tăng từ 180 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.