CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt: Lợi nhuận lao dốc dù doanh thu tăng trưởng, vì sao?

CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt kinh doanh ra sao?

CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 586,6 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với cùng kỳ, nhờ hoạt động logistics sôi động hơn và mở rộng hợp đồng dịch vụ.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của PDV chỉ còn 32,45 tỷ đồng, giảm đến 80,5% so với con số 166,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, PDV lãi gần 49 tỷ đồng, mới thực hiện khoảng 55% kế hoạch năm và đang ở mức thấp nhất 4 năm nếu chỉ tính phần lợi nhuận cốt lõi.

Điểm đáng chú ý nhất là giá vốn hàng bán tăng tới 118% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 546,1 tỷ đồng, gấp đôi tốc độ tăng doanh thu. Điều này khiến lợi nhuận gộp bị co mạnh, biên lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 40 tỷ đồng (khoảng 6,9%), trong khi cùng kỳ năm trước đạt 22%.

Bên cạnh giá vốn, chi phí tài chính của CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt cũng trở thành “điểm nóng”. Chi phí tài chính trong quý 3/2025 của Công ty tăng gần 5 lần so với cùng kỳ, lên 17,1 tỷ đồng; trong đó lãi vay chiếm hơn 95%, đạt 16,4 tỷ đồng.

Bảng cân đối kế toán cho thấy vay và nợ tài chính ngắn hạn của Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt tăng từ 136,3 tỷ đồng đầu năm lên gần 179 tỷ đồng cuối quý 3/2025.

Trong báo cáo giải trình về doanh thu và lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý 03 năm 2025 so với Báo cáo tài chính Quý 03 cùng kỳ năm trước, Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt cho biết, trong quý 03/2024, Công ty có bán 01 tàu dầu/hóa chất đã làm cho lợi nhuận tăng khoảng 153,7 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận quý 03/2025 giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt được thành lập chính thức vào ngày 20/04/2007, với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Dầu mỏ Phương Đông, tên tiếng Anh viết tắt là PDC Shipping J.S.C. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là cung ứng nhiên liệu tàu biển và kinh doanh thương mại, khai thác tàu biển, đại lý tàu biển, quản lý và cung ứng thuyền viên, quản lý tàu.

Cổ đông lớn nhất của Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt là Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, HOSE: PVT) nắm 51,87%, tiếp đến là Công ty TNHH Tân Long với 22,82%.

Ngày 24/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã chấp thuận cho hơn 66 triệu cp PDV niêm yết trên HOSE, cột mốc được Ban Lãnh đạo và cổ đông PDV mong đợi từ năm ngoái.

Kết phiên giao dịch ngày 24/10, cổ phiếu PDV tăng nhẹ 1,67% (gần tương đương với mức tăng ngày 23/10 là 1,69%), giá 12.200 đồng/cp.