Giá cà phê hai sàn tiếp nối đà tăng, cà phê nội tiếp tục đi lên

Đầu cơ dịch chuyển dòng vốn rời khỏi thị trường vàng để chuyển sang chứng khoán và hàng hóa nói chung khiến giá cà phê hai sàn nối tiếp đà tăng. Trong nước, giá cà phê hôm nay (22/3) tăng thêm 600 đồng/kg. Hiện, mức giao dịch thấp nhất là 46.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lâm Đồng.

Giá cà phê hôm nay 22/3: Tăng tiếp 600 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp nối đà tăng hồi phục. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng thêm 43 USD, lên 2.130 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 cũng tăng thêm 43 USD, lên 2.115 USD/tấn, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng thêm 1,80 cent, lên 180,30 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 tăng thêm 1,75 cent, lên 179,25 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 22/03/2023 lúc 12:12:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 22/03/2023 lúc 12:12:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng thêm 600 đồng, lên dao động trong khung 47.000 - 47.400 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng thêm 600 đồng, lên dao động trong khung 47.000 - 47.400 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 47.000 đồng/kg. Kế đến là Đắk Nông với giá 47.200 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai đang giao dịch ở mức 47.300 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ở mức 47.400 đồng/kg. Đây là mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê kỳ hạn tiếp nối đà tăng hồi phục với sự lạc quan gia tăng sau khi thị trường toàn cầu đã thoát khỏi một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra và kỳ vọng vào sự nới tay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại phiên họp điều hành chính sách đang diễn ra. Nhà đầu tư Phố Wall đang đặt cược vào mức tăng lãi suất 0,25%. Dòng vốn đầu tư tiếp tục rời khỏi thị trường vàng để chảy mạnh vào chứng khoán và các sàn hàng hóa nói chung nên giá cà phê được hưởng lợi.

Dự kiến thiếu hụt trong niên vụ này đã hỗ trợ giá Robusta, mặc dù các đại lý cho biết có một số áp lực ngắn hạn do dự trữ cà phê trên sàn ICE tăng. Theo Hiệp hội Cà phê Hạt (GCA) Mỹ, mức tồn kho tính đến cuối tháng 2/2023 đã tăng thêm 5,9% so với tháng trước, lên mức 6,105 triệu bao đã góp phần kìm hãm nhịp tăng giá phục hồi của cà phê Arabica.



Mưa lũ trên các vùng trồng cà phê chính ở miền nam Brazil đã kết thúc, nông dân đã ra đồng trở lại chăm bón vụ cà phê mới, hứa hẹn sẽ được mùa theo chu kỳ “hai năm một”.

Trong năm 2022, Brazil đã xuất khẩu tổng cộng 39,35 triệu bao cà phê (loại 60kg) thu về 9,2 tỷ USD, giảm 3,1% về lượng và tăng 46,9% về kim ngạch so với năm 2021.

Những ngày giữa tháng 3/2023, giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt giảm mạnh do những bất ổn về thị trường tài chính ngân hàng tại một số nền kinh tế. Thêm vào đó, những nhận định về mức tăng lãi suất của Fed sắp tới thay đổi liên tục khiến dòng tiền dịch chuyển khỏi các tài sản rủi ro, trong đó có mặt hàng cà phê.

Giá cà phê thế giới cũng giảm sau báo cáo tồn kho của Hiệp hội Cà phê Hạt (GCA) ở Hoa Kỳ cho biết mức tồn kho tính đến cuối tháng 2/2023 đã tăng thêm 5,9% so với tháng 1/2023, lên ở mức 6,105 triệu bao. Dữ liệu báo cáo tồn kho do ICE – London quản lý, tính đến ngày 17/3/2023 tăng thêm 2.190 tấn (tăng 2,97%) so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 75.960 tấn (khoảng 1.266.000 bao, bao 60 kg), mức cao mới trong tháng 3/2023. Trong khi tỷ giá đồng Real của Brazil giảm xuống mức thấp 2,5 tháng cũng góp phần hỗ trợ người trồng cà phê nước này đẩy mạnh bán hàng cà phê xuất khẩu.

Trên sàn giao dịch London, ngày 18/3/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2023 và tháng 7/2023 cùng giảm 4,4% so với ngày 9/3/2022, xuống còn 2.064 USD/tấn và 2.054 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 9/2023 và tháng 11/2023 giảm lần lượt 4,3% và 4,2% so với ngày 9/3/2022, xuống còn 2.034 USD/tấn và 2.000 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/3/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 giảm lần lượt 0,4%, 0,8%, 0,9% và 1,0% so với ngày 9/3/2023, xuống mức 176,6 Uscent/lb, 175,45 Uscent/lb, 173,75 Uscent/lb và 171,9 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 18/3/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 1,4%, 0,8% và 1,1% so với ngày 9/3/2023, xuống còn 223,45 Uscent/ lb; 216,65 Uscent/lb và 214,25 Uscent/lb. Dự báo giá cà phê sẽ phục hồi sau sự giải cứu khủng hoảng ngân hàng tại Hoa Kỳ, Thụy Sỹ giúp tình hình thị trường tài chính toàn cầu ổn định trở lại.

Trước đó, những ngày giữa tháng 3/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa giảm mạnh theo giá thế giới. Ngày 18/3/2023, giá cà phê Robusta giảm 1.600 đồng/kg so với ngày 9/3/2023 ở tất cả khu vực khảo sát, xuống còn 46.000 – 46.400 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 200 nghìn tấn, trị giá 434,9 triệu USD, tăng 40,3% về lượng và tăng 40,1% về trị giá so với tháng 01/2023, so với tháng 2/2022 tăng 43,5% về lượng và tăng 35,3% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 342,3 nghìn tấn, trị giá 745,28 triệu USD, giảm 7,8% về lượng và giảm 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Diễn biến giá: Tháng 2/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.174 USD/tấn, giảm 0,2% so với tháng 01/2023 và giảm 5,7% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.177 USD/tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2022

Cơ cấu thị trường: Tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường truyền thống tăng, ngoại trừ Bỉ, Nhật Bản. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang một số thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng từ 2 đến 3 con số, gồm: Angieria, Hà Lan, Mehico, Nga, Ý…