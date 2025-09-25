Giá sữa nguyên liệu giảm 11% trong 6 tháng đầu năm, các DN ngành sữa làm ăn ra sao?

Ghi nhận tại Tradingeconomics, 6 tháng đầu năm 2025 là giai đoạn thị trường hạ nhiệt và ổn định trở lại. Dù khởi đầu với mức giá cao hơn, dao động quanh 19-20 USD/tạ, giá sữa đã giảm dần và duy trì trong biên độ hẹp, cho thấy thị trường đang điều chỉnh sau đợt tăng nóng của năm trước.

So với phiên đầu năm ở mức 20,3 USD/tạ, ước tính giá sữa đã igamr khoảng 11% sau 6 tháng. Dù mức giá trung bình của 6 tháng đầu năm 2025 vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 nhưng không còn duy trì được đà tăng trưởng, phản ánh sự ổn định sau chuỗi tăng "nóng".

Nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa tăng mạnh 6 tháng đầu năm

Số liệu từ Cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 139,5 triệu USD sữa và các sản phẩm từ sữa, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường, New Zealand, Mỹ, Australia, Ireline,... Lan tiếp tục là các thị trường chủ yếu cung cấp sữa và sản phẩm cho Việt Nam.

Theo Cục Thống kê, sản lượng sữa bột tháng 6/2025 ước tính đạt 14,2 nghìn tấn, tăng mạnh 17,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng sữa bột ước đạt 74,5 nghìn tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng thời điểm, báo cáo từ Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết, tính chung 6 tháng đầu năm 2025, tiêu thụ sữa bột cả nước đạt 131.296 tấn và đạt 6.660 tỷ đồng.

Nguồn: The-shiv.

Về thị phần, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) vẫn là “ông lớn” thống lĩnh thị trường, chiếm gần 50% thị phần toàn ngành tính đến cuối năm 2024. Vinamilk có mặt ở hầu hết các phân khúc: sữa tươi, sữa bột, sữa chua, sữa đặc và gần đây là cả sữa thực vật.

Trong khi đó, TH True Milk hiện chiếm khoảng 30–45% thị phần sữa tươi đóng hộp tại Việt Nam. Hãng này định vị sản phẩm ở phân khúc sữa tươi sạch, hữu cơ và cao cấp, tập trung mạnh vào yếu tố nguồn gốc và tiêu chuẩn quốc tế trong chăn nuôi.

FrieslandCampina Vietnam – công ty sữa đến từ Hà Lan, sở hữu thương hiệu Dutch Lady, hiện chiếm khoảng 25% thị phần ngành sữa Việt Nam. Dù là doanh nghiệp nước ngoài, nhưng Dutch Lady đã có mặt tại Việt Nam hơn 25 năm và là một trong những thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng.

Mộc Châu Milk hiện chiếm khoảng 10% thị phần trên thị trường ngành sữa. Tính riêng thị phần khu vực miền Bắc, tỉ lệ này là 35%.

Tiếp theo, dù Nestlé Vietnam chỉ chiếm khoảng 7% thị phần ngành sữa tại Việt Nam (chủ yếu qua thương hiệu Nestlé NAN và Milo) nhưng lại mạnh về phân khúc dinh dưỡng trẻ em và đồ uống dinh dưỡng.

Các doanh nghiệp sữa niêm yết làm ăn ra sao?

Dữ liệu thống kê 4 doanh nghiệp sữa niêm yết của PV Etime (bao gồm: Vinamilk, Mộc Châu Milk, Sữa Quốc tế Lof và Hanoimilk) cho thấy, có 3 doanh nghiệp giảm lãi và 1 doanh nghiệp tăng trưởng.

Cụ thể, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng dù giảm nhẹ 3% nhưng lãi trước thuế bán niên vẫn ghi nhận 141,2 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết, chênh lệch trên đến từ việc công ty quản trị chi phí hiệu quả, chủ yếu từ giảm chi phí hỗ trợ, quảng cáo, khuyến mãi.

Năm nay, công ty sản xuất sữa này đặt mục tiêu doanh thu 3.160 tỷ và có lợi nhuận sau thuế gần 294 tỷ đồng. Với kết quả trên, đơn vị đã hoàn thành được 44% chỉ tiêu doanh thu và 42% chỉ tiêu lợi nhuận năm..

Ở thái cực ngược lại, Sữa Quốc tế Lof ghi nhận giảm lãi tới 85%, về 96,2 tỷ đồng. Giải trình kết quả kinh doanh trên, doanh nghiệp cho biết, dù doanh thu thuần tăng 12% lên 3.944 tỷ đồng nhưng chi phí giá vốn tăng 16% do chịu ảnh hưởng bởi sự cơ cấu doanh số của các nhóm sản phẩm.

Bên cạnh đó, Sữa Quốc tế Lof đẩy mạnh các khoản chi phí bán hàng, marketing, quản lý; kèm theo chi phí vay tăng cao khiến lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Năm 2025, Sữa Quốc tế Lof lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến ở mức từ 8.400 tỷ đồng đến 8.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 360 tỷ đồng đến 440 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 47% kế hoạch doanh thu thuần và 19,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế ở mức tối thiểu đã đề ra.

Khép lại nửa đầu năm 2025, doanh thu thuần của Hanoimilk đạt 374,6 tỷ đồng, lãi trước thuế 16,3 tỷ odongf, lần lượt tăng 21% và giảm 18% so với cùng kỳ. Mặc dù doanh thu bán hàng tăng do hệ thống bán hàng ghi nhận sự tăng trưởng, nhưng thuyết minh cho thấy, chi phí lãi vay tăng đã đẩy chi phí tài chính của Hanoimilk lên 5,1 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân được công ty lý giải là do thanh toán hết các khoản lãi vay còn tồn đọng. Đồng thời, các khoản chi phí khác đều ghi nhận tăng nhẹ so với quý II/2024. Điều này khiến lợi nhuận của doanh nghiệp giảm sút so với cùng kỳ.

Năm 2025, công ty lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025, Hanoimilk đã thực hiện được 38% mục tiêu doanh thu và 36% chỉ tiêu lợi nhuận.

Cuối cùng là "ông lớn" thống lĩnh thị trường sữa Việt - Vinamilk kỳ 6 tháng năm nay lãi 5.047 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân do kinh doanh không thuận lợi, doanh thu giảm và giá nguyên liệu tăng. Với kết quả này, Vinamilk đạt 42,1% kế hoạch năm sau 6 tháng.

Theo báo cáo từ IMARC Group, công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các chiến lược quản lý và nghiên cứu thị trường, thị trường sữa Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ khoảng 9,4% trong giai đoạn từ 2024 đến 2032.

Thị trường sữa dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng về khối lượng là 5% vào năm 2025. Tức khối lượng sữa trung bình mà mỗi người dân tiêu thụ dự kiến đạt khoảng 20,7 kg vào năm 2025.

Dữ liệu cho thấy, thị trường sữa Việt Nam đang là một bức tranh sôi động với sự góp mặt của khoảng 200 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 40 doanh nghiệp chuyên sâu vào sản xuất và phân phối. Dù chịu sự cạnh tranh từ các thương hiệu quốc tế, các doanh nghiệp trong nước vẫn giữ vị thế áp đảo, chiếm tới 75% thị phần, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ 25% còn lại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường nội địa chiếm ưu thế nhưng phải đối mặt với áp lực từ các doanh nghiệp ngoại, giới phân tích cho rằng, ngành sữa Việt Nam cần tiếp tục đổi mới. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt và quản lý chặt chẽ nguồn gốc là yếu tố then chốt để giữ vững niềm tin của người tiêu dùng. Đây là việc làm đặc biệt quan trọng sau những vụ việc sữa giả bị phát hiện gần đây, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và vị thế cạnh tranh của ngành sữa Việt trên thị trường.