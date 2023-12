Hóa chất Đức Giang (DGC) sáp nhập 2 công ty con

Ngày 4/12, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Phốt Pho 6 vào Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Cụ thẻ, Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 (PP6) sẽ sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DLC). Sau khi sáp nhập, vốn điều lệ của Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ được nâng từ 997,8 tỷ đồng lên 1.360,8 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (tức ngày 4/12/2023).



Tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 cho thấy, cả 2 công ty trên đều là công ty con của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với tỷ lệ sở hữu là 100%.

Giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận quý III lao dốc

Theo báo cáo tài chính quý III/2023 vừa công bố, Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 2.463,5 tỷ đồng, giảm 33,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 802,9 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, DGC ghi nhận doanh thu đạt 7.360,2 tỷ đồng, giảm 35,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.504,7 tỷ đồng, giảm 49,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế các quý từ đầu năm 2022 tới nay.

Năm 2023, Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu 10.875 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ là 3.000 tỷ đồng, giảm 50,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, DGC hoàn thành 83,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Hoá chất Đức Giang đặt kế hoạch kinh doanh trong quý IV/2023 với doanh thu 2.755 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 820 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh thu trong quý IV, Công ty lên kế hoạch doanh thu từ phốt pho vàng dự kiến 1.200 tỷ đồng, chiếm 43,6% tổng doanh thu; doanh thu từ axit phosphoric HPO (85%) dự kiến 450 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng doanh thu; doanh thu từ axit trích ly WPA (50%) dự kiến 416 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng doanh thu; và còn lại từ các sản phẩm khác.

Về kế hoạch xây dựng cơ bản trong quý IV, Công ty dự kiến nâng cấp, sửa chữa Nhà máy phốt pho 6 với giá trị 10 tỷ đồng; đặt thiết bị cho dự án Đức Giang – Nghi Sơn với giá trị 200 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 5/12, cổ phiếu DGC niêm yết ở mức 97.300 đồng/cổ phiếu.