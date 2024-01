Kinh tế phục hồi trong tháng 1, Maybank duy trì dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng 5,8% vào năm 2024

Xuất nhập khẩu và sản xuất trong tháng 1/2024 ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm trước, khiến các chuyên gia của Maybank duy trì dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng 5,8% vào năm 2024.

Trong báo cáo Kinh tế Việt Nam mới phát hành của Maybank có tựa đề: "Recovery Chugs Along in Jan; Maintain +5.8% GDP Forecast in 2024", các báo cáo lạc quan về tình hình sản xuất trong tháng 1/2024 đã khiến các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Maybank nâng mức dự báo GDP của Việt Nam 2024 lên 5,8%.

Xuất nhập khẩu tháng đầu năm lạc quan, dẫn đầu là ngành điện tử

Xuất khẩu trong nửa đầu tháng 1 (tức là đến ngày 15/1) ghi nhận tăng +4,1% so với một năm trước, dẫn đầu là sản phẩm điện tử. Dữ liệu đầy đủ của tháng 1 vẫn chưa được công bố chi tiết, nhưng số liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu đã tăng +42% so với một năm trước và +6,7% so với tháng trước.

Trong nửa đầu tháng 1, máy tính & thiết bị điện tử dẫn đầu với mức tăng +22,1% (so với +18,8% trong tháng 12), tiếp theo là điện thoại và linh kiện (+6,7% so với +19,6% trong tháng 12). Dòng điện thoại thông minh S24 mới của Samsung đã được ra mắt vào tháng 1 và các đơn đặt hàng tiếp theo sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng tới. Khoảng 50% sản lượng điện thoại thông minh toàn cầu của Samsung được sản xuất tại Việt Nam.

Xuất khẩu phi điện tử vẫn giảm, bao gồm dệt may (-17,8%) và máy móc & thiết bị khác (-4,6%).

Nhập khẩu đã tăng +6,8% so với cùng kỳ trong nửa đầu tháng 1. Tăng trưởng vẫn được dẫn đầu bởi điện tử, máy tính & linh kiện (+9,2%) và máy móc, thiết bị & công cụ khác (+15,2 %). Cán cân thương mại là 384 triệu USD, vẫn thặng dư, mặc dù nhỏ hơn cùng kỳ năm ngoái (730 triệu USD).

Thống kê xuất nhập khẩu và sản xuất của các ngành trong tháng 1/2024. Nguồn: CEIC

Sản xuất công nghiệp tăng vọt so với cùng kỳ

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp tăng vọt lên +18,3% cùng kỳ trong tháng 1 (so với +5,8% trong tháng 12), dẫn đầu là sản xuất (+19,2%) và điện & khí đốt (+21,6%). Xét theo tháng, sản xuất chứng kiến sự sụt giảm đầu tiên (-4,4%) kể từ tháng 1/ 2023, có thể do yếu tố mùa vụ.

So với cùng kỳ năm trước, các ngành dẫn đầu là nội thất (+66,7%), dệt may (+46,2%) và thiết bị điện (+43,3%). Nhu cầu về đồ nội thất và quần áo có thể phản ánh sự gia tăng tiêu dùng trong nước trước Tết. Sản xuất/chế biến hàng may mặc, giày dép và thực phẩm cũng có mức tăng trưởng hai con số. Các sản phẩm máy tính, điện tử & quang học (+5,6%) có mức tăng trưởng khá khiêm tốn, dẫn đầu là điện tử tiêu dùng (+24,7%) và linh kiện điện tử (+18,2%).

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy sự sụt giảm trong sản xuất linh kiện điện thoại (-15,3%), tivi (-11,3%) và điện thoại di động (-3,5%). Khối lượng sản xuất sụt giảm trái ngược với xuất khẩu điện thoại ngày càng tăng và có thể cho thấy các công ty đang thận trọng về sự phục hồi nhu cầu do căng thẳng chính trị gây ra sự gián đoạn ở Biển Đỏ hoặc Kênh đào Panama.

Thị trường lao động ổn định, đầu tư trong nước và nước ngoài tăng vọt

Số lượng nhân viên tại các doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục tăng, cho thấy thị trường lao động đang được cải thiện. Tính đến ngày 1/1, số lượng lao động tăng +0,5% so với tháng trước và +0,1% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Số lượng nhân viên tại các công ty sản xuất cũng tăng với mức độ tương tự.

Đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tăng +12,5% so với một năm trước vào tháng 1 lên 31,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,4%kế hoạch năm 2024.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đã tăng +9,6% so với một năm trước vào tháng 1, dẫn đầu là lĩnh vực sản xuất (chiếm 78%tổng vốn). Tăng trưởng được đánh giá cao nhờ nền tảng thấp, với mức đầu tư thực hiện vẫn thấp hơn năm 2021 và 2022.

Lãi suất đầu tư vẫn ổn định, với vốn FDI đăng ký (tức là cam kết) tăng +40,2% so với một năm trước (tính đến ngày 20/1), mức cao nhất kể từ năm 2020. Điều này được dẫn đầu bởi các cam kết mới, tăng +67% về giá trị và + 24% về số lượng dự án. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất vào các dự án mới (65,6% tổng giá trị), tiếp theo là Nhật Bản (15%) và Trung Quốc & Hồng Kông(10,8%).

Thuế tối thiểu toàn cầu là 15% có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, với 122 công ty nước ngoài có doanh thu vượt quá 750 triệu Eur (820 triệu USD) sẽ phải nộp một khoản thuế bổ sung mới.

Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết, 15 công ty Hoa Kỳ bao gồm các công ty bán dẫn đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư 8 tỷ USD vào Việt Nam vào cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, tùy thuộc vào tiến trình quản lý của Việt Nam về các quy định về năng lượng tái tạo.

Doanh số bán lẻ và du lịch phục hồi đáng kể

Du lịch chứng kiến sự phục hồi đáng kể trong tháng 1, với lượng khách du lịch tăng lên +0,7% so với mức trước đại dịch (tức là tháng 1/2019). Mùa cao điểm kéo dài từ tháng 12 đến tháng 3, với lượng khách dự kiến sẽ tăng thêm trong dịp Tết vào tháng Hai.

Lượng khách du lịch tăng +10,3% so với tháng trước lên 1,51 triệu (so với +11,2% trong tháng 12), dẫn đầu là người Trung Quốc và Hàn Quốc. Khách du lịch Trung Quốc đã tăng +3,4% lên 242 nghìn, đạt 65% mức trước đại dịch (so với 42% vào tháng 12).

Doanh số bán lẻ tăng trưởng ổn định +8,1% so với cùng kỳ năm trước (so với +9,3% trong tháng 12). Tăng trưởng được dẫn đầu bởi dịch vụ du lịch (+18,5%) và dịch vụ lưu trú & ăn uống (+10,2%),với doanh số bán hàng hóa tăng +7,3% so với một năm trước.

Giữ nguyên dự báo lạm phát CPI năm 2024 ở mức 3,5%

Cả lạm phát chung (+3,4% so với +3,6% trong tháng 12) và lạm phát lõi (+2,4% so với +2,7% trong tháng 12) đều hạ nhiệt trong tháng 1/2024. Lạm phát cơ bản chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Lực cản chính là lương thực (+2,3% so với +2,9% trong tháng 12), do giá rau giảm do nguồn cung dồi dào và lạm phát ăn uống hạ nhiệt (+3,6% so với +3,8% vào tháng 12). Điều này bù đắp cho giá gạo tiếp tục tăng do nhu cầu trong nước cao hơn trước Tết và nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh từ các thị trường bị ảnh hưởng bởi El Nino và lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ.

CPI tháng 1/2024

Lạm phát vận tải hạ nhiệt xuống +1,6% (so với +2,6% trong tháng 12) nhưng tăng +0,4% so với tháng trước do chi phí xăng dầu và dịch vụ vận tải cao hơn. Đặc biệt, giá vé máy bay tăng +16,7% so với tháng trước, với hầu hết vé trên các chặng nội địa trọng điểm đã được bán hết trong dịp Tết (8/2-14/2).

Các chuyên gia của Maybank duy trì dự báo lạm phát toàn phần năm 2024 ở mức +3,5% (so với +3,3% vào năm 2023). Nguyên nhân bao gồm việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng giá điện 4% vào tháng 11/2023, các đợt tăng giá đối với chi phí chăm sóc sức khỏe, giá gạo cao và nhu cầu tiêu dùng tăng lên. Giá dầu biến động do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông cũng có thể thúc đẩy lạm phát.

Kỳ vọng NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành vào năm 2024

Các chuyên gia của Maybank kỳ vọng NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành vào năm 2024 trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi. Áp lực lạm phát vẫn được kiểm soát và có khả năng nằm trong mục tiêu cả năm từ 4% đến 4,5% của NHNN. Áp lực tỷ giá có thể sẽ hạn chế NHNN cắt giảm lãi suất khi Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu năm.