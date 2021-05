Mất CMND, có phải xin xác nhận của Công an xã khi làm Căn cước công dân gắn chip?

Khi làm Căn cước công dân gắn chip, người dân cần mang theo CMND cũ để hủy hoặc thu hồi. Vậy, nếu làm mất CMND có cần xin xác nhận của Công an xã để làm CCCD?

Trước đây, mất CMND phải xin xác nhận

Hướng dẫn thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân được quy định cụ thể tại Thông tư 04/1999/TT-BCA-C13.

Theo đó, đối tượng được cấp lại CMND là những công dân đã được cấp CMND theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP và giấy CMND theo Quyết định số 143/CP nhưng bị mất.

Thủ tục đổi, cấp lại CMND gồm có:

- Đơn trình bầy rõ lý do đổi CMND hoặc cấp lại, có xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ảnh dán vào đơn và đóng dấu giáp lai;

- Xuất trình hộ khẩu thường trú (Sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể). Ở những địa phương chưa cấp hai loại sổ hộ khẩu trên Công an nơi làm thủ tục cấp CMND căn cứ vào sổ đăng ký hộ khẩu, chứng nhận đăng ký hộ khẩu thường trú của Công an xã, phường, thị trấn;

- Đối với những trường hợp thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, đổi lại CMND phải xuất trình Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi các nội dung trên đây;

- Chụp ảnh (như trường hợp cấp mới);

- Kê khai tờ khai cấp chứng minh nhân dân theo mẫu;

- Vân tay hai ngón trỏ có thể in vào tờ khai theo mẫu hoặc cơ quan Công an thu vân tay hai ngón qua máy lấy vân tay tự động để in vào tờ khai và CMND…

Như vậy, thời điểm trước đây, khi công dân mất CMND, phải được Công an cấp xã xác nhận thì mới được Công an cấp huyện cấp lại CMND mới.