Nam A Bank: Năm 2024 lãi hơn 4.500 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 18,34%

Kết thúc năm 2024, Nam A Bank ghi nhận tổng tài sản tăng 16,8% so với cùng kỳ lên 245.000 tỷ đồng; lãi trước thuế đạt hơn 4.545 tỷ đồng, đạt 113,6% kế hoạch được giao và tăng 38% so với năm trước.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank; HoSE: NAB) cho biết, năm 2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt hơn 245.000 tỷ đồng, tăng gần 16,8% so với cùng kỳ năm 2023. Huy động vốn đạt gần 179.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong năm 2024, hoạt động tín dụng của Nam A Bank đạt gần 168.000 tỷ đồng, tăng 18,34% so với đầu năm.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế Nam A Bank 2024 đạt hơn 4.545 tỷ đồng, đạt 113,6% kế hoạch được giao và tăng 38% so với năm trước.

Tỷ lệ NIM của Nam A Bank tiếp tục được cải thiện mức 3,5% so với mức 3,3% tại cùng kỳ năm 2023.

Tỷ lệ ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) duy trì mức 20%, ROA là 1,5%.

Đến cuối 31/12/2024, nợ xấu Nam A Bank về mức 2,1%, Ngân hàng cũng gia tăng trích lập dự phòng để bao phủ nợ xấu lên mức 60%. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) đạt 12,46%, mức tối thiểu NHNN quy định là 8%.

Năm vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 2 lần điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng (TCTD) theo nguyên tắc cụ thể, bảo đảm công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về hoạt động tiền tệ, tín dụng, các quy định về cấp tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường tiền tệ; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, lành mạnh, hạn chế nợ xấu gia tăng và phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động của TCTD.

Theo đó, Nam A Bank chủ động rà soát và điều chỉnh các chính sách tín dụng, đảm bảo phù hợp với diễn biến thị trường và hạn chế tối đa các rủi ro tiềm ẩn. Các chỉ số thanh khoản luôn được giữ ở mức an toàn với tỷ lệ LDR (cho vay trên huy động) đạt 80,64%, trong khi tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn duy trì khoảng 21,41%.