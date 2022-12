Nhà sáng lập sàn tiền ảo lớn nhất Hoa Kỳ FTX bị bắt

Sáng 13/12, hàng loạt hãng thông tấn quốc tế đưa tin, Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn FTX đã bị chính quyền Bahamas bắt giữ.

Trước khi bị bắt, Sam Bankman-Fried được biết đến như một trong những tỷ phú tự thân trẻ tuổi, nhà sáng lập FTX. Ảnh: CoinDesk

Theo đó, CNBC dẫn lời Bộ trưởng Tư Pháp Bahamas Ryan Pinder xác nhận Sam Bankman-Fried đã bị chính quyền sở tại bắt giữ hôm 12/12, sau khi cơ quan hành pháp Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc hình sự.

"Hoa Kỳ nhiều khả năng sẽ yêu cầu dẫn độ người này về nước", ông Ryan Pinder cho biết.

Thủ tướng Bahamas Philip Davis cho biết: "Bahamas và Hoa Kỳ có lợi ích chung trong việc quy trách nhiệm cho tất cả các cá nhân liên quan đến FTX, những người có thể đã phản bội lòng tin của công chúng. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong khi Hoa Kỳ đang theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với Sam Bankman-Fried, Bahamas sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý của riêng mình về sự sụp đổ của FTX".

Trong thông báo mới nhất, Văn phòng Công tố Quận Nam New York (Hoa Kỳ) cũng đã xác nhận thông tin về vụ bắt giữ Sam Bankman-Fried theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Cáo trạng sẽ được công bố trong hôm nay.

Trước đó, ngày 10/12 cựu tỷ phú 30 tuổi khẳng định sẽ điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ ngày 13/12, nhưng cũng xác nhận sẽ không giúp được gì nhiều.

Sam Bankman-Fried sinh ngày 6/3/1992 trong một gia đình người Do Thái tại California (Hoa Kỳ), là nhà sáng lập của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX và quỹ đầu tư Alameda Research.

Theo bảng xếp hạng hôm 27/9 của Forbes, tỷ phú 30 tuổi đứng thứ 41 trong top những người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 17 tỷ USD. Theo truyền thông phương Tây, khối tài sản ròng này của Sam Bankman-Fried có được là nhờ FTX.

FTX được Bankman-Fried thành lập vào năm 2019. Theo CoinMarketCap, đỉnh cao của FTX là tháng 7/2021, sàn này có hơn một triệu người dùng, là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba tính theo khối lượng.

Trước khi sụp đổ, FTX được định giá 32 tỷ USD và là đối thủ đáng gờm của sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance. Sàn giao dịch do Sam sáng lập từng vươn lên trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa thứ 2 thế giới và số 1 tại Hòa Kỳ.

Tuy nhiên, đỉnh cao của Sam Bankman-Fried và FTX không kéo dài được lâu.

Ngày 8/11, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hoa Kỳ thời điểm đó mất khả năng thanh khoản do đứng trước áp lực rút tiền quá lớn từ phía người dùng. Bốn ngày sau, Sam Bankman - Fried đệ đơn từ chức và sàn giao dịch FTX tuyên bố phá sản. CEO 9x "văng" khỏi danh sách tỷ phú chỉ trong chưa đầy 1 tuần.

Sau khi FTX nộp đơn phá sản ngày 11/11, Sam Bankman-Fried đăng một loạt tweet nói về nguyên nhân khiến sàn sụp đổ, sau đó gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Ngày 30/11, Sam xuất hiện trong sự kiện DealBook do New York Times tổ chức. Một ngày sau, ông chủ của FTX tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Thông điệp xuyên suốt của SBF trong những lần xuất hiện là sự sụp đổ của FTX xuất phát từ lỗi bất cẩn và do ông quá tự tin chứ không cố tình lừa người dùng. Sam thậm chí tin mình không phải chịu trách nhiệm hình sự sau thảm họa.

CNBC viện dẫn luật phá sản của Mỹ cho biết, sàn giao dịch tiền số FTX đang có hơn 1 triệu chủ nợ.

Diễn biến liên quan, ngày 28/11, BlockFi, một trong những công ty cho vay tiền số lớn nhất thế giới, đã tuyên bố phá sản do liên quan đến vụ sập sàn FTX.

Còn Bloomberg dẫn chứng thông tin trong hồ sơ luật sư của FTX, các quan chức Bahamas vốn rất thân thiết với Sam Bankman-Fried và đã cố gắng giúp cựu CEO 9x lấy lại quyền truy cập vào hệ thống máy tính chủ chốt của FTX Trading.

Nguồn tin này cũng cho hay, trước khi Bankman-Fried bị chặn quyền truy cập vào hệ thống của FTX, Bahamas còn yêu cầu anh ta "in" một lượng tiền số mới trị giá hàng trăm triệu USD, sau đó chuyển các token này đến tài khoản của các quan chức của hòn đảo.

Mối thâm tình giữa Sam Bankman-Fried và chính quyền Bahamas được các luật sư Hoa Kỳ đã "minh họa" bằng 1 email gửi đi ngày 9/11 (2 ngày trước khi FTX phá sản). Nội dung của email được Sam Bankman-Fried gửi đi, viết rằng anh ta sẵn lòng chuyển tiền ngay lập tức khi có yêu cầu. Ngay ngày hôm sau, 100 triệu USD bắt đầu bị rút ra khỏi FTX.

Các chi tiết mới càng làm căng thẳng thêm trận chiến giữa 1 bên là đội ngũ các lãnh đạo mới (người Mỹ) đang cố gắng thu hồi các tài sản của FTX để trả lại tiền cho các chủ nợ và 1 bên là các quan chức Bahamas.