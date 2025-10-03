Những bước đi cụ thể của Quảng Ngãi để hoàn thành 8.500 căn nhà ở xã hội

Một số kết quả bước đầu

Sáng 3/10, trước thắc mắc về việc Quảng Ngãi đã, đang và sẽ làm gì để có thể đạt đích đến năm 2030, hoàn thành 8.500 căn nhà ở xã hội mà Trung ương đã giao, PV Etime đã tìm hiểu vấn đề này.

Thông tin từ chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết đến nay, đã thực hiện quy hoạch 19 vị trí dành cho triển khai thực hiện các công trình và dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, với tổng diện tích dự kiến 271,79 ha.

Loạt doanh nghiệp lớn như Vingroup, Sun Group, HUD,… được Bộ Xây dựng lựa chọn làm nhà ở xã hội

Trong số này đã hoàn thành 144 căn hộ, gồm 48 căn tại Khu dân cư Hoàng Thành và 96 căn được chuyển đổi từ nhà ở tái định cư sang nhà ở xã hội tại phường Đăk Cấm; đang triển khai thêm một dự án 48 căn tại Khu dân cư Hoàng Thành.

Đối với số chuẩn bị triển khai trong tương lai gần, hiện Quảng Ngãi đã chấp thuận chủ trương đầu tư 1 dự án, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư, với quy mô 2 tòa nhà chung cư cao 9 tầng và 1 toà nhà 12 tầng/khoảng 603 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 597,2 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025-2028.

Dự án này đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến khởi công dự án trong tháng 10/2025.

Quảng Ngãi đã ký hợp đồng cho thuê nhà ở xã hội cho nhiều trường hợp là giáo viên, nhân viên siêu thị, lao động tự do, hưu trí…Ảnh: VT

Một dự án đáng chú ý khác ở tại Khu đô thị Phú Mỹ, phường Cẩm Thành, do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, có diện tích 1,55 ha/khoảng 384 căn.

Hiện dự án đang được HUD và các cấp, ngành liên quan phối hợp đẩy nhanh thực hiện hoàn tất cá thủ tục, để có thể khởi công vào tháng 12/2025.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc và Xây dựng Môi trường Khang Nam đã gửi hồ sơ đề nghị thực hiện dự án tại Khu thiết chế công đoàn Quảng Ngãi, xã Thọ Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang (thứ 3 từ phải sang) trong 1 lần đi kiểm tra hiện trường 1 vị trí thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội.Ảnh: CP

Theo đó tổng diện tích để thực hiện khoảng 25.738m², gồm 3 Block chung cư cao 9-12 tầng/khoảng 1.100 căn và 40 căn nhà ở thương mại, với tổng mức đầu tư khoảng 850 tỷ đồng.

Dự án hiện đang được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án, để có tham mưu và trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tích cực gỡ khó để tăng tốc thực hiện trong thời gian đến

Đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong thời gian đến, sẽ tiếp tục giới thiệu quỹ đất, kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Bố trí vốn ngân sách để hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đang dở dang.

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ Xây dựng với tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện chương trình nhà ở xã hội.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Chỉ đạo các cấp ngành chức năng và liên quan, đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh, sớm triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt.

Liên quan đến thực hiện chương trình nhà ở xã hội trên địa bàn Quảng Ngãi, mới đây lãnh đạo Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc với cấp thẩm quyền tỉnh này để nghe báo cáo và có chỉ đạo cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện chương trình nhà ở xã hội.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về nhà ở, kinh doanh bất động sản và Quỹ nhà ở quốc gia…nhằm tạo thêm nguồn lực, giúp địa phương có quỹ đất sạch, hỗ trợ đầu tư….

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng một lần nữa nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là chương trình an sinh xã hội quan trọng, nhằm chăm lo cho người yếu thế, người thu nhập thấp.

Khẩn trương hoàn thành và bàn giao số căn còn lại tại Khu đô thị Nam cầu Đăk Bla; tăng tốc để sớm triển khai các dự án ở phía Đông…là những bước đi cụ thể của Quảng Ngãi, để hiện thực mục tiêu hoàn thành 8.500 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.Ảnh minh hoạ CX

Vì vậy tỉnh Quảng Ngãi cần chủ động tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư và tập trung nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Cần quan tâm chỉ đạo rà soát, bố trí quỹ đất, xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được cấp phép.