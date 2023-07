Phát hiện hàng trăm kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Công ty WE Việt Nam

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện hơn 200kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Công ty CP WE Việt Nam (đường An Bình, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 10/7, Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lực lượng Công an và Phòng Y tế TP.Đà Lạt tiến hành kiểm tra đột xuất trụ sở Công ty CP WE Việt Nam nằm trên đường An Bình, phường 3, TP. Đà Lạt với ngành nghề kinh doanh thực phẩm đông lạnh và phát hiện hàng trăm kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, tại trụ sở của công ty trên, cơ quan chức năng phát hiện 212 kg các loại thực phẩm đông lạnh đóng gói không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các loại thực phẩm đông lạnh được kiểm tra gồm có phi lê nai, dẻ sườn bò, thịt đà điểu, vú heo, cá hồi… tổng trị giá hàng hóa theo giá công ty này niêm yết là trên 24 triệu đồng.

Hàng trăm kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng phát hiện tại Công ty CP WE Việt Nam. Ảnh: CTV.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng cũng phát hiện chủ cơ sở này không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, sử dụng người trực tiếp kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Trước đó, Công an TP.Đà Lạt cũng đã phát hiện hàng trăm kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố.

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, xử lý vụ việc. Ảnh: CTV.

Trong đó, Công an TP.Đà Lạt đã kiểm tra 2 cơ sở cùng tên Bò Tơ Đà Lạt tại số 118, đường Hùng Vương và số 8 Đồi Dã Chiến (2 người đại diện pháp lý khác nhau, tổ Lâm Văn Thạnh, phường 11, TP.Đà Lạt) thì phát hiện nhiều loại thịt bò không rõ nguồn gốc, xuất xử. Tại cơ sở số 8 Đồi Dã Chiến, cơ quan công an còn phát hiện 97kg vú heo trị giá khoảng 19 triệu đồng không có nguồn gốc xuất xứ.

Đặc biệt, tại kho đông lạnh của Công ty TNHH MTV Việt Hà Tây Nguyên tại số 46 Đinh Công Tráng, phường 7, Công an TP.Đà Lạt cũng phát hiện 700kg nầm heo, 270kg dồi trường heo và một số hàng hóa khác, với tổng trị giá khoảng 308 triệu đồng chưa có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ...