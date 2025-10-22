Phó Thủ tướng yêu cầu tham khảo ý kiến chuyên gia cho Trung tâm Tài chính Quốc tế

Chiều 22/10 tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng về dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa thông tin, Bộ Tài chính trong báo cáo gửi hội nghị cho biết, thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan, Bộ Tài chính đã triển khai gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành và 2 địa phương về dự thảo Nghị định.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp với lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan liên quan về các chính sách xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM và TP. Đà Nẵng (Ảnh: Chinhphu.vn).

Đồng thời, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định về đề nghị xây dựng Nghị định. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan, Bộ Tài chính đã bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, trình Chính phủ tại Tờ trình số 722/TTr-BTC ngày 13/10/2025.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành chức năng đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung dự thảo Nghị định, đặc biệt là nội dung Bộ Tài chính xin ý kiến Chính phủ liên quan đến các phương án khác nhau được đề xuất về địa vị pháp lý của cơ quan điều hành và cơ quan giám sát trung tâm tài chính quốc tế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, cũng như tiếp tục lấy ý kiến chuyên gia, nhất là chuyên gia quốc tế để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực cũng cho ý kiến cụ thể đối với các phương án được đề xuất về cơ quan giám sát trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở phân tích rõ chức năng, nhiệm vụ, các ưu điểm, hạn chế của từng phương án.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-TTg ngày 1/8/2025 thành lập Ban Chỉ đạo về trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch hành động, trong đó phân công các bộ, ngành xây dựng 8 nghị định.

Trong đó, 8 nghị định gồm Nghị định quy định về thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nghị định hướng dẫn về chính sách tài chính trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nghị định quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam;

Nghị định hướng dẫn về chính sách xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa và dịch vụ, sàn giao dịch, nền tảng giao dịch trong trung tâm tài chính quốc tế; Nghị định hướng dẫn về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong trung tâm tài chính quốc tế;

Nghị định hướng dẫn về chính sách đất đai, xây dựng và môi trường trong trung tâm tài chính quốc tế; Nghị định quy định về trung tâm trọng tài quốc tế thuộc trung tâm tài chính quốc tế và việc áp dụng pháp luật, giải quyết tranh chấp tại trung tâm tài chính quốc tế; Nghị định hướng dẫn về chính sách cư trú, xuất nhập cảnh trong trung tâm tài chính quốc tế.