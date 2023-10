PNJ: 9 tháng trữ tiền tăng vọt, tài sản giảm đáng kể

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) mới đây công bố Báo cái tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6.991,4 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm tương tự 6% còn 5.719,9 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 320% lên 26,9 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, doanh thu tài chính tăng vọt nhờ lãi chênh lệch tiền gửi quý này đạt 24,2 tỷ đồng, tăng 1174% so với cùng kỳ chỉ ở mức gần 1,9 tỷ đồng.



Kết quả kinh doanh quý III/2023.

Chi phí tài chính tăng 10% lên hơn 36 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 28,9 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước ở mức 17,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm nhẹ 4% còn 697,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5% lên 175,2 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, PNJ báo lãi 313,3 tỷ đồng, giảm 5% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Sau thuế, PNJ thu về 253,3 tỷ đồng, tăng nhẹ không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, PNJ ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 23.617,2 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 77,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và tăng 254% so với năm trước.

9 tháng đầu năm, PNJ báo lãi trước thuế 1.692,5 tỷ đồng, giảm 2% so với năm trước. Sau thuế, PNJ mang về 1.339,5 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước. So với mục tiêu kinh doanh được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 1.937,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, PNJ đã thực hiện được 69% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2023, PNJ ghi nhận tổng tài sản ở mức 13.055,2 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trữ tiền ở mức 1.474,7 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 13% lên 340,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 8% còn 9.709,3 tỷ đồng.

Dư nợ cuối kỳ của PNJ.

Tính đến hết quý III/2023, tổng nợ phải trả của PNJ giảm 26% so với đầu năm còn 3.618,2 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 1.714,4 tỷ đông, giảm 36% so với đầu năm, trong đó, vay từ các Ngân hàng thương mại 1.671,9 tỷ đồng, chiếm 97% qua các hình thức đảm bảo bằng hàng tồn kho, vay tín chấp. Một số khoản vay lớn như: Ngân hàng TMCP Công thương (538,8 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Ngoại thương (473,1 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP BIDV (300 tỷ đồng). Bên cạnh đó huy động vốn chiếm khoảng 3%, tương đương 42,5 tỷ đồng và không ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Trong phiên sáng ngày 23/10, cổ phiếu PNJ giảm nhẹ 0,5% ở mức 75.000 đồng/cổ phiếu.