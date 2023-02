Sau Tết giá mít Thái tăng hơn 20 nghìn đồng/kg

Hiện nay, giá mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp tăng trở lại sau Tết và có giá từ 30-35 nghìn đồng/kg, tăng hơn 20 nghìn đồng/kg so với đầu tháng 1/2023. Với giá mít hiện nay, người trồng mít lãi hơn 20 nghìn đồng/kg cho mít loại 1.

Giá mít Thái tăng do người trồng mít tập trung cho trái vào trước tết và thu hoạch xong cho nên số lượng mít tiếp theo sẽ thu hoạch nhiều vào dịp từ tháng 6-9 tới nên số lượng mít tươi cung ứng ra thị trường giảm. Cùng với đó, nhu cầu xuất khẩu mặt hàng trái mít Thái tươi có chiều hướng tăng khiến giá mít tăng.

Theo anh Nguyễn Thành Dũng ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, để có 1 kg mít Thái phải chi phí phân, thuốc, nhân công, giống ban đầu…với giá thành từ 5-10 nghìn đồng/kg. Với giá hiện nay 35 nghìn đồng/kg mít loại 1, còn mít loại 2 từ 10-15 nghìn đồng/kg, người trồng mít Thái lãi từ 5-25 nghìn đồng/kg.

Anh Dũng cho biết, năm 2022 do giá mít Thái xuống thấp còn 4- 5 nghìn đồng/kg, nhiều hộ đã lỗ vì giá phân bón tăng rất cao chưa kể công chăm sóc. Do đó, thời gian đầu năm nhiều hộ trồng mít loại bỏ trái non để chăm sóc cây phát triển, khi nào giá mít tăng cao người trồng mít mới cho trái trở lại nên số lượng mít trái cung cấp thị trường giảm. Một nguyên nhân nữa là do giá xuống thấp nên nhiều hộ đốn bỏ hoặc tỉa thưa mít Thái để trồng giống cây ăn trái khác.

Theo ông Bùi Văn Sơn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tháp Mười, huyện có diện tích trồng mít Thái lên đến gần 1.000 ha, để người trồng mít bán có giá cao, huyện đã thiết lập mã số vùng trồng mít. Đây là xu hướng hướng tất yếu của ngành nông nghiệp, là cơ hội, chìa khóa hướng đến mục tiêu “Nông dân sản xuất nông sản chất lượng, chi phí thấp, bán ra được giá cao nhất” từ đó đối với cấy mít, huyện đã có hơn 311 ha trồng mít đã được cấp mã vùng trồng.

Anh Nguyễn Văn Út ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười chia sẻ, gia đình trồng 1 ha mít Thái vẫn thu hoạch đều và giá mít đợt này tăng cao hơn 35 nghìn đồng/kg. Vì vậy, gia đình anh cũng thu hoạch được vài tấn. Hơn nữa, người trồng mít ở địa phương cần có sự liên kết, bao tiêu sản phẩm để ổn định đầu ra, yên tâm sản xuất. Hiện nay người trồng mít Thái chỉ trông chờ thương lái đến tận vườn mua và tự quyết định giá và thu mua kén chọn, mua không ổn định.

Nhiều vựa thu mua mít ở huyện Tháp Mười vẫn thu mua xuyên suốt từ tết cho đến nay vì nhu cầu tiêu thụ hàng mít xuất khẩu tăng cao. Sau tết giá mít Thái tăng cao, mỗi ngày điều chỉnh một giá, thậm chí buổi sáng giá khác buổi chiều giá khác. Theo nhiều vựa thu mua mít Thái, giá mít chủ yếu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Thống kê cho thấy, diện tích trồng mít Thái trong tỉnh Đồng Tháp hơn 3.000 ha; trong đó, trồng nhiều nhất là huyện Tháp Mười, Thanh Bình, Cao Lãnh và huyện Châu Thành. Bình quân sau hơn 2 năm trồng, mít cho thu hoạch, mỗi cây mít Thái để từ 2-3 quả, mỗi quả nặng từ 6-10 kg.