Vốn tín dụng chính sách là “cầu nối” giúp người dân Hội An phát triển kinh tế bền vững

Với vai trò là “cầu nối” giúp người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, những năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An (Quảng Nam) luôn triển khai kịp thời các nguồn vốn vay đến với người dân, giúp các hộ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tiếp vốn kịp thời giúp người dân phát triển kinh tế

Bà Nguyễn Thị Mỵ – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hội An cho biết: "Trong năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra giám sát công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đảm bảo thực hiện đúng quy định, có hiệu quả, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Có vốn tín dụng chính sách tiếp sức, người dân thành phố Hội An vững tin xây dựng các mô hình kinh tế trồng hoa, cây cảnh.... Ảnh: T.H

Cùng với đó, tổ chức thực hiện, chỉ đạo sát sao công tác rà soát đối tượng, tổ chức giải ngân, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương".

Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023 là 262.407 triệu đồng, tăng 49.746 triệu đồng, tăng 23,42% so với năm 2022. Tổng doanh số cho vay đạt 123.515 triệu đồng với 1.903 người vay vốn, tăng 7,02%.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An trao giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách. Ảnh: T.H.

Nguồn vốn cho vay tập trung các chương trình: hỗ trợ tạo việc làm (1.442 lao động), học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (234 hộ vay), nhà ở xã hội (14 người vay), nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (213 hộ vay)....



Đặc biệt, tổng dư nợ năm 2023 là 262.038 triệu đồng, tăng 49.721 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay và nguồn vốn phân bổ đã được cho vay nhanh chóng, kịp thời, được theo dõi và quản lý an toàn.

Số dư huy động tiết kiệm đạt 55.176 triệu đồng, tăng 10,79% so với năm 2022. Trong đó, huy động tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 16.284 triệu đồng, tăng 22,77% so với năm 2022; huy động tiết kiệm trong dân cư đạt 38.892 triệu đồng, tăng 6,45% so với năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An. Ảnh: T.H.

Trong đợt thi đua gửi tiết kiệm vì người nghèo theo Kế hoạch phối hợp với Hội Nông dân thành phố đạt doanh số 11.001 triệu đồng. Đây là thành tích được các cấp lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao trong công tác phối hợp thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2023.



Vốn tín dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Phòng giao dịch đã phối hợp chặt chẽ với các Hội Đoàn thể nhận ủy thác, các phòng, ban, UBND xã, phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.

Năm 2023, đơn vị không có nợ quá hạn, 116 Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại Tốt, chất lượng hoạt động tín dụng không ngừng được nâng lên.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện hoạt động tín dụng chính sách năm 2024. Ảnh: T.H.

Các Hội đoàn thể các cấp đã chủ động phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp… tổ chức dạy nghề, tập huấn, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nói chung, các hộ vay vốn nói riêng, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố.

Thực hiện cho vay các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, đến 31/12/2023 dư nợ đạt 26.102 triệu đồng. Trong đó: cho vay hỗ trợ tạo việc làm 16.000 triệu đồng, cho vay nhà ở xã hội 10.012 triệu đồng, cho vay học sinh sinh viên mua máy tính và thiết bị học tập 50 triệu đồng, cho vay cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non 40 triệu đồng.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An đạt nhiều kết quả ấn tượng trong năm 2023. Ảnh: T.H.

Dư nợ cho vay các chương trình tín dụng được hỗ trợ lãi suất 2% đạt 197.498 triệu đồng/3.726 món vay. Thực hiện chi hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36 của Chính phủ là 3.333 triệu đồng.



Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần vào công tác xóa hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hội An.

Vốn tín dụng chính sách trụ cột quan trọng để người dân thành phố Hội An phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: T.H.

"Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2024, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi được Chính phủ giao và các chương trình tín dụng ưu đãi do địa phương ủy thác vốn cho vay. Phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng từ 10-15%, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác...", bà Nguyễn Thị Mỵ – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An cho hay.