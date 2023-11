Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: Tài trợ 20 xe đạp cho học sinh có cảnh khó khăn

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa vừa trao tặng 20 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Thành Sơn, huyện Khánh Sơn.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), tại khu liên dân cư xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vừa diễn ra ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự Ngày hội, có ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía Agribank, có ông Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (bìa phải) và ông Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa (bìa trái) trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó tại huyện Khánh Sơn. Ảnh: Phương Nga

Được biết, trên địa bàn xã Thành Sơn hiện có 8 dân tộc anh em sinh sống, với 804 hộ/3.479 khẩu; đa số người dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp; tình hình an ninh chính trị luôn được ổn định. Hiện địa phương có 491 hộ nghèo (giảm 58 hộ so với đầu 2022), 87 hộ cận nghèo (giảm 4 hộ so với đầu năm 2022).

Dịp này, ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng 20 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Thành Sơn -huyện Khánh Sơn.

Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo. Ảnh: Phương Nga

Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội và tích cực triển khai các chương trình hướng đến nhiều đối tượng khác nhau như: "Chương trình Tết vì người nghèo" dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, chương trình "Thêm con chữ bớt đói nghèo" an sinh xã hội dành cho ngành giáo dục, các chương trình tài trợ xây trường học, xây nhà ở cho hộ nghèo…qua đó giúp các hộ nghèo cải thiện chỗ ở, yên tâm lao động từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Đồng thời, thắp lên ngọn lửa tình thương, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong mỗi cán bộ nhân viên Agribank để tiếp tục chung tay vì cộng đồng trong thời gian tới.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã dành gần 3 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Riêng tháng 9/2023 vừa qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng 310 triệu đồng để tài trợ an sinh giáo dục cho 52 trường học thuộc các khối Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn TP.Nha Trang.

Ngoài ra, các Chi nhánh Agribank tại địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng lần lượt triển khai chương trình an sinh xã hội tài trợ cho giáo dục với thông điệp "Agribank thắp sáng tương lai xanh" thông qua việc trao tặng học bổng, thiết bị học tập, tủ sách… tại một số địa bàn trong tỉnh. Tổng số tiền tài trợ an sinh giáo dục của Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa năm 2023 dự kiến lên đến 650 triệu đồng.

Công tác an sinh xã hội đã được Agribank thực hiện hiệu quả, tiếp tục xây dựng, lan tỏa và kết nối những hoạt động an sinh với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau". Mỗi chương trình an sinh xã hội của Agribank chính là trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, là sự kết nối từ trái tim đến trái tim của mỗi cán bộ, nhân viên Agribank trên hành trình lan tỏa những giá trị nhân ái và xây dựng hình ảnh một "Ngân hàng vì cộng đồng".