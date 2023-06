Agribank Chi nhánh tỉnh Long An ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tỉnh đoàn Long An.

Ngày 25/6, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An giai đoạn 2023-2028.

Đây là hoạt động nhằm phối hợp tăng cường kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng đoàn viên thanh niên, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số mà tỉnh Long An hướng đến.

Theo đó, các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Long An và Tỉnh đoàn Long An bao gồm các hoạt động như: tập huấn nâng cao kiến thức quản lý tài chính, kỹ năng sử dụng, ứng dụng số trong lĩnh vực ngân hàng cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên; phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế; triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng gắn liền với chuyển đổi số như: thẻ Lộc Việt, ứng dụng Agribank E-Mobile Banking,…

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Long An và Tỉnh đoàn Long An tin tưởng thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ đoàn, hỗ trợ có hiệu quả cho đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển đổi số trên địa bàn, thúc đẩy các chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên cũng như các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh nhà.

Tại Lễ ký kết, Ban Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Long An đã trao tặng 1 căn nhà tình bạn trị giá 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, đồng thời trao tặng 20 triệu đồng tài trợ chương trình "Tiếp sức mùa thi 2023", hỗ trợ các tình nguyện viên, các thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.