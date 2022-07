[Biz Insider] “Hé mở” CVI Pharma – Nhà sản xuất một số sản phẩm cho Dược phẩm Hoàng Hường

CVI Pharma là nhà sản xuất một số sản phẩm thực phẩm chức năng được Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường phân phối như thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường, hoạt huyết Hoàng Hường…

Sản phẩm do CVI Pharma sản xuất bị "réo tên"



Hồi tháng 4/2022, Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đưa ra cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng cẩn trọng với hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cumar Gold Kare và An Giáp Vương. Trong đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cumar Gold Kare do Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI (CVI Pharma) công bố, sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm.

CVI Pharma còn được biết đến với vai trò là nhà sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng cho Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường. Đơn cứ là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường; hoạt huyết Hoàng Hường; kem đánh răng Hoàng Hường -DENTIST H2H; bổ gan Hoàng Hường; dạ dày Hoàng Hường; viên ngủ ngon Hoàng Hường..

Đáng chú ý rằng, vừa qua, thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường và Hoạt huyết Hoàng Hường do Dược phẩm Hoàng Hường công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm cũng đã bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt về vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Một dòng sản phẩm của Dược phẩm Hoàng Hường được sản xuất bởi CVI Pharma



Ít ai biết rằng, CVI Pharma là doanh nghiệp dược phẩm đầu tiên được cấp chứng nhận đầu tư xây dựng nhà máy tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội).

Theo đó, tháng 7/2017, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy dược phẩm công nghệ cao CVI Pharma của Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI.

Dự án với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, rộng hơn 12.000 m2, được xây dựng trong hai năm, tại Khu công nghiệp công nghệ cao 1, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Dữ liệu cho thấy đến cuối năm 2021, CVI Pharma không còn ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn cho Dự án nhà máy dược phẩm công nghệ CVI, khu công nghệ cao Hoà Lạc (đầu năm còn hơn 877 triệu đồng). CVI Pharma đã hoàn thành đầu tư xây dựng nhà máy.

Hé mở về CVI Pharma

Được biết, CVI Pharma được thành lập ngày 5/8/2011. Cập nhật tại tháng 9/2017 vốn điều lệ CVI Pharma đạt 37,5 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu có sự góp mặt của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Daiwa-Ssiam VietNam Growth Fund II L.P (Cayman Islands) nắm giữ 13,754%.

Tháng 6/2021, CVI Pharma nâng vốn điều lệ từ 37,5 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm ông Nguyễn Trường Thành sở hữu 28,8 tỷ đồng; ông Phan Văn Hiệu sở hữu 28,8 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Thanh Thảo sở hữu 1,2 tỷ đồng; ông Phan Văn Sứ sở hữu 1,2 tỷ đồng; Daiwa-Ssiam VietNam Growth Fund II L.P sở hữu 10,3 tỷ đồng và Công ty TNHH Quản lý quý SSI nắm giữ 4,6 tỷ đồng còn lại.

Ông Phan Văn Hiệu (SN 1979) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT/người đại diện pháp luật CVI Pharma.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản CVI Pharma ước đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 70%, ước còn 6 tỷ đồng; CVI Pharma có khoảng 19 tỷ đồng là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Vietinbank và BIDV. Ngoài ra, CVI Pharma còn đang sở hữu 1 tỷ đồng trái phiếu của Vietinbank.

CVI Pharma hiện đang đầu tư vào 3 công ty con bao gồm: Công ty CP CVI Miền Nam với 2,9 tỷ đồng (tương ứng 99% vốn điều lệ); Công ty CP Dược phẩm J-CVI với 6,4 tỷ đồng (tương ứng 64% vốn điều lệ; Công ty CP Đầu tư và Phát triển dược liệu CVI với 2,7 tỷ đồng (tương ứng 90% vốn điều lệ), tuy nhiên, CVI Pharma hiện đang phải trích lập dự phòng 807 triệu đồng (gần 30% lượng tiền đầu tư) tại đơn vị này.

Bên cạnh đó, CVI Pharma có các khoản phải thu ngắn hạn hơn 32 tỷ đồng đối với CVI Miền Nam và 655 triệu đồng đối với Dược phẩm J-CVI.

Hàng tồn kho CVI Pharma tăng đến 96% chỉ sau 12 tháng, ước đạt 84 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu ước hơn 50 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, CVI pharma có khoảng 223 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 16% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý khi nợ vay tài chính chiếm hơn 60% tổng nợ vay, tương ứng khoảng 135 tỷ đồng.

Dữ liệu cho thấy, từ năm 2019, toàn bộ tài sản đã hình thành, đang hình thành và sẽ được hình thành trong tương lai nằm trên lô đất CN1-08B-3 Khu công nghệ cao 1, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc; hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghệ CNC 1 – Khu Công nghệ cao Hoà Lạc mà CVI Pharma đã ký với bên cho thuê đất là Công ty TNHH Phát triển khu công nghệ cao Hoà Lạc FPT (đây cũng là địa chỉ Nhà máy Dược phẩm Công nghệ cao CVI Pharma) đã được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay của CVI Pharma tại Ngân hàng trong nhóm Big4.

Kết thúc năm 2021, doanh thu CVI Pharma ước đạt 267 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ; ước lãi sau thuế 4,5 tỷ đồng, tăng vọt khi cùng kỳ chỉ lãi vỏn vẹn 12 triệu đồng.