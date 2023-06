Các hồ thuỷ điện đã vượt mực nước chết

Cập nhật tình hình hồ thủy điện ngày 21/6: các hồ đã vượt mực nước chết. Lưu lượng nước về các hồ khu vực Bắc Bộ tăng so với ngày 20/6.

Lưu lượng nước về hồ khu vực Bắc Bộ tăng, nhiều hồ đã vượt mực nước chết - Ảnh: Báo Công Thương

Lưu lượng nước về các hồ đã tăng

Tin từ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT - Bộ Công Thương) cho biết, trên cả nước, lưu lượng nước về các hồ đã vượt mực nước chết. Lưu lượng nước về hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ ổn định, tăng so với hôm qua; khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ mực nước dao động nhẹ; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước các hồ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành.

Cụ thể, hôm nay, mực nước về hồ Lai Châu là 945 m3/s; hồ Sơn La: 330 m3/s; hồ Hòa Bình: 330 m3/s; hồ Thác Bà: 55 m3/s; hồ Tuyên Quang: 315 m3/s; hồ Bản Chát: 217.7 m3/s; hồ Trung Sơn: 255 m3/s; hồ Bản Vẽ: 39 m3/s; hồ Hủa Na: 28 m3/s; hồ Bình Điền: 6 m3/s; hồ Hương Điền: 75 m3/s.

Một số hồ hiện vẫn xấp xỉ mực nước chết: Thác Bà, Bản Vẽ, Đồng Nai 3.

Theo nhận định của Cục ATMT, khu vực Bắc Bộ đã bước vào mùa lũ nhưng lưu lượng về các hồ chứa thấp, mực nước hồ tăng chậm, một số thủy điện phát điện cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp: Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3.

Không cần huy động nguồn điện dầu

Số liệu cập nhật sáng 21/6 của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy, phụ tải toàn hệ thống điện ngày 20/6 đạt 856,6 triệu kWh. Trong đó, miền Bắc ước khoảng 405,6 triệu kWh, miền Trung khoảng 79,5 triệu kWh, miền Nam khoảng 370,9 triệu kWh.

Công suất đỉnh hệ thống điện (Pmax) vào lúc 14h đạt 41.407,1 MW. Cụ thể, công suất đỉnh ở miền Nam đạt 18.417,8 MW, ở miền Bắc đạt 18.871,5 MW và ở miền Trung đạt 4.086,7 MW.

Trong ngày 20/6/2023, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 197,1 triệu kWh, (miền Bắc là 79,1 triệu kWh); nhiệt điện than huy động 441,1 triệu kWh (miền Bắc 273,1 triệu kWh); tuabin khí huy động 104,1 triệu kWh; điện năng lượng tái tạo trên 119,7 triệu kWh; nguồn điện dầu không phải huy động.

Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các nguồn điện, vận hành linh hoạt hồ chứa trong bối cảnh các hồ thủy điện gặp khó khăn; đôn đốc các nhà máy nhiệt điện tập trung ưu tiên xử lý sự cố các tổ máy; bảo đảm cung ứng than, khí cho phát điện; tích cực bổ sung các nguồn điện năng lượng tái tạo cho hệ thống; tăng cường vận hành an toàn hệ thống truyền tải Trung - Bắc; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tiết kiệm điện...