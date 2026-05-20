Chứng khoán hôm nay mới nhất 20/5: Dòng tiền e ngại, VN-Index vẫn trụ vững mốc 1.900 điểm?

Thị trường chứng khoán ghi nhận một phiên giao dịch giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen. Dưới áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, chỉ số VN-Index quay đầu giảm nhẹ 0,38%. Ở chiều ngược lại, dòng tiền vẫn tìm cơ hội ở các phân khúc khác giúp HNX-Index và UPCoM-Index duy trì sắc xanh với mức tăng lần lượt là 0,1% và 0,23%. Điểm nhấn của phiên hôm nay là dòng tiền hoạt động rất sôi động, đẩy thanh khoản trên sàn HOSE vọt lên mức 32.417 tỷ đồng, tương đương mức tăng 32% so với phiên trước đó.

Áp lực bán dâng cao khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử, trong đó nhóm blue-chip chịu đòn bẩy tâm lý nặng nề hơn cả, kéo chỉ số VN30-Index giảm mạnh 0,92%. Lực cản lớn nhất đến từ nhóm dầu khí và các cổ phiếu có vốn nhà nước như GAS, BSR, GVR khi đồng loạt giảm hết biên độ. Bên cạnh đó, nhiều mã ngân hàng lớn cũng chìm trong sắc đỏ như TCB giảm 4,12%, VPB giảm 2,55% và BID giảm 2,32%. Mặc dù vậy, thị trường vẫn có bệ đỡ từ một vài cổ phiếu trụ lớn giúp chỉ số không bị giảm quá sâu, nổi bật là VHM tăng 1,95%, VCB tăng 1,9%, MSB tăng 3,96%, GEX tăng 3,43% và VPL tăng 1,22%.

Trong bối cảnh thị trường chung gặp áp lực rung lắc, dòng tiền đầu cơ vẫn tìm được điểm sáng khi các cổ phiếu thuộc họ Viettel và họ Gelex ghi nhận dòng tiền tăng trưởng tốt và đi ngược lại xu hướng chung.

Về giao dịch của khối ngoại, xu hướng bán ròng vẫn tiếp diễn với tổng giá trị hơn 813 tỷ đồng trên sàn HoSE. Khối ngoại tập trung xả mạnh tại các mã ngân hàng và chứng khoán, tiêu biểu là MBB bị bán ròng 232 tỷ đồng, SSI bị bán ròng 172 tỷ đồng và ACB bị bán ròng 151 tỷ đồng. Trái lại, dòng vốn ngoại lại giải ngân rất mạnh tay vào VCB với giá trị mua ròng lên tới 594 tỷ đồng, theo sau là VIC với 155 tỷ đồng và GEX với 100 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 20/5: Vùng 1.880-1.900 giữ vai trò hỗ trợ quan trọng

Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, VN-Index đảo chiều giảm điểm và áp lực bán gia tăng rõ rệt trong phiên chiều. Điểm đáng chú ý là thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên trước, phản ánh hoạt động chốt lời diễn ra quyết liệt hơn sau giai đoạn tăng nóng gần đây.

Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu đã ghi nhận mức tăng mạnh trong ngắn hạn như GAS, BSR và GVR, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang chuyển sang trạng thái thận trọng hơn và ưu tiên bảo toàn thành quả ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, vùng 1.880 – 1.900 điểm sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng trong thời gian tới, mang tính quyết định đối với khả năng duy trì xu hướng tăng hiện tại của VN-Index.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index giảm điểm với khối lượng giao dịch khớp lệnh gia tăng, cho thấy áp lực bán chủ động và cảnh bảo rủi ro kiểm định kháng cự thất bại. Chỉ số vẫn đang đóng cửa trên mức trung bình 10 và 20 phiên, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị đảo ngược.

Theo đó, trong trường hợp áp lực bán ngắn hạn tiếp tục gia tăng, VN-Index có thể tạm thời bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật và tái tích lũy tại vùng hỗ trợ.

Trong đó, VN-Index hiện đang có các vùng hỗ trợ tiềm năng quanh các mốc 1.909/1.881/1.840 điểm. Dù biến động ngắn hạn có thể khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn, xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn chưa thay đổi đáng kể.

Cấu trúc vận động trung – dài hạn hiện vẫn duy trì theo hướng tích cực, do đó khả năng thị trường ổn định trở lại sau các nhịp điều chỉnh kỹ thuật vẫn được đánh giá cao. Nhà đầu tư nên hạn chế mua mới, giữ tỷ trọng tiền mặt ở mức trung bình để đảm bảo sức mua khi thị trường xảy ra nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng không nên hạ tỷ trọng cổ phiếu theo hướng cực đoan vì thị trường vẫn đang vận động trong trạng thái phân hóa mà chỉ số không thể phản ánh đầy đủ.

Còn theo Chứng khoán Asean, VN-Index đang phát đi tín hiệu giằng co với trạng thái kỹ thuật phân hóa, khi dù đóng cửa tại 1.913 vẫn giữ được vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng sự ủng hộ từ chỉ báo RSI (65) và MFI (57), nhưng áp lực bán gia tăng cuối phiên đã đẩy chỉ số về vùng thấp nhất ngày, cho thấy rủi ro kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu.

Trong kịch bản cơ sở, thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái dao động hẹp trong phiên tới trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, đòi hỏi nhà đầu tư ngắn hạn cần duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch trong biên độ 1.910–1.940, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ khai thác dầu khí mới.

Đối với chiến lược trung và dài hạn, việc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ vẫn là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.