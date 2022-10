Dịch vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCS) lãi ròng 148 tỷ đồng quý III, lộ cơ sở dự báo quý sau không quá sáng sủa

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 655 tỷ đồng, tăng 13,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 489 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ.

Dịch vụ Hàng Hóa Sài Gòn báo lãi lớn trong quý III

Công ty CP Dịch vụ Hàng Hóa Sài Gòn (HoSE: SCS) đã công bố BCTC riêng quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 201 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 161 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 85% lên 15 tỷ đồng; chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể.

Kết quả SCS báo lãi ròng đạt 148 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 655 tỷ đồng, tăng 13,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 489 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ.

So với năm ngoái, lượng hàng hóa quốc tế trong quý III năm 2022 tăng 11% so với cùng kỳ lên 40 nghìn tấn, trong khi hàng hóa nội địa tăng 30% so với cùng kỳ lên 10 nghìn tấn.

Báo cáo tài chính của SCS

Tuy nhiên, quý III năm 2022 đánh dấu sự sụt giảm về sản lượng so với quý trước, điều này chủ yếu là do nhu cầu của các đối tác thương mại chính của Việt Nam như EU hoặc Hoa Kỳ suy yếu do lạm phát cao hơn và chi tiêu cho các mặt hàng phi năng lượng giảm đi. So với quý II, khối lượng hàng hóa quốc tế trong quý III năm 2022 giảm 10%.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng lượng hàng hóa của SCS tăng 6,3% so với cùng kỳ, với mức tăng trưởng 16% so với cùng kỳ đối với hàng hóa quốc tế và giảm 21% so với cùng kỳ đối với hàng hóa nội địa. Lượng hàng nội địa sụt giảm là do Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ biên giới dẫn đến nhu cầu vận chuyển hàng hóa nội địa từ miền Nam ra miền Bắc Việt Nam giảm.

Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng tổng sản lượng hàng hóa cho năm 2023 là 9% so với cùng kỳ, trong khi mức tăng trưởng tổng cộng của Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất là 6% so với cùng kỳ, điều này có nghĩa là SCS sẽ chiếm được thêm thị phần từ đối thủ cạnh tranh chính TCS. Trong đó, lượng hàng hóa quốc tế dự kiến tăng 8% so với cùng kỳ, trong khi hàng hóa nội địa dự kiến tăng 14% so với cùng kỳ từ mức cơ sở thấp trong năm nay. Mảng cho thuê văn phòng, tổng diện tích sử dụng của tòa tháp văn phòng hiện tại sẽ tăng lên 7.900 m2, trong khi công ty kỳ vọng giá thuê sẽ ổn định ở mức hiện tại là 23 USD/m2. Mảng hoạt động này thường đóng góp khoảng 6% vào tổng doanh thu của SCS. Với những mục tiêu như vậy, SCS đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 là 1,07 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và LNTT đạt 750 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Con số này vẫn tốt hơn mức tăng trưởng 3,6% so với cùng kỳ của Tân Sơn Nhất, cho thấy SCS đang chiếm nhiều thị phần hơn. Hiện SCS có 35% thị phần về lượng hàng hóa quốc tế tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, cải thiện nhẹ so với mức 33% của năm ngoái. Điều này dẫn đến doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng lần lượt 13,7% so với cùng kỳ (đạt 655 tỷ đồng) và 21% so với cùng kỳ (đạt 527 tỷ đồng). Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tiếp tục cải thiện ấn tượng lên 80,4%, từ 72% vào năm 2021, nhờ quy mô kinh tế cao hơn và khả năng kiểm soát chi phí ấn tượng.

Như vậy, sau 9 tháng, SCS đã hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận, do đó, theo Ban lãnh đạo, công ty hoàn toàn có khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 668 tỷ đồng.

Tính đến hết 30/9, tổng tài sản của SCS tăng 20% lên 1.693 tỷ đồng, trong đó các khoản tiền và tương đương tiền đạt gần 62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 518 tỷ đồng.

Dự báo kết quả kinh doanh quý cuối năm 2022 và năm 2023

SSI Research dự báo kết quả quý IV năm 2022 của SCS không quá sáng sủa. Do mức cơ sở rất cao vào năm ngoái, khi cảng biển tắc nghẽn đã dẫn đến việc các nhà sản xuất chuyển mạnh sang vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không để phục vụ mùa mua sắm cuối năm.

Về dự án tòa nhà văn phòng thứ 2, trước đó công ty dự kiến khởi công trong năm nay, tuy nhiên SCS vẫn chưa nhận được phê duyệt cuối cùng của Bộ Quốc phòng trong khi đã nộp hồ sơ một thời gian. SCS không kỳ vọng dự án này có thể được khởi động trong tương lai gần.

Về kế hoạch thực hiện một số dự án mua bán và sáp nhập để mở rộng tại Nội Bài, quá trình đàm phán đã kết thúc và kế hoạch đã dừng lại. Kế hoạch mới sẽ tập trung vào đấu thầu dự án nhà ga hàng hóa cho sân bay Long Thành, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Vào năm 2023, SSI Research dự đoán nhu cầu thị trường nước ngoài sẽ kém khả quan trong nửa đầu năm 2023 và có thể chỉ cải thiện sớm nhất từ quý 3 năm 2023, giai đoạn mùa tựu trường và mùa Giáng sinh ở các thị trường trọng điểm như Mỹ và EU.

Do đó, cho cả năm 2023, SSI Research giả định tốc độ tăng trưởng 5% so với cùng kỳ đối với lượng hàng hóa quốc tế, thấp hơn giả định của SCS là 8% so với cùng kỳ. Hàng hóa nội địa có thể quay trở lại tốc độ tăng trưởng dương 5% so với cùng kỳ vào năm 2023 do SSI Research giả định việc kiểm soát biên giới của Trung Quốc ít nghiêm ngặt hơn vào năm tới, điều này có thể giúp thúc đẩy vận chuyển hàng hóa nội địa từ miền Nam đến miền Bắc Việt Nam, sau đó vận chuyển bằng đường bộ đến biên giới Trung Quốc. Giá bình quân cho cả thị trường quốc tế và trong nước được giả định sẽ giữ nguyên vào năm 2023.

Đối với mảng cho thuê văn phòng, SSI Research kỳ vọng diện tích thuê sẽ tăng lên hết công suất là 7.900m2 như dự kiến của SCS và giá cho thuê có thể được cải thiện thêm 5% lên 25 USD/ m2 sau 2 năm giữ giá ổn định.

SSI Research kỳ vọng doanh thu của SCS đạt 899 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ và LNTT đạt 724 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ, thấp hơn một chút so với mục tiêu của công ty, vì chúng tôi nhận thấy nhu cầu của thị trường nước ngoài suy giảm sẽ là yếu tố tác động chính trong năm 2023. Do đó, chúng tôi lựa chọn quan điểm thận trọng.