Doanh nghiệp Hải Phòng kêu cứu vì bị cắt điện thường xuyên, nguy cơ đền bù lớn

Tình trạng mất điện do sự cố, cắt điện luân phiên thường xuyên ở Hải Phòng đã gây nhiều khó khăn cho cảng biển, tiềm ẩn rủi ro cho doanh nghiệp.

Nguy cơ doanh nghiệp phải đền bù thiệt hại do mất điện thường xuyên

Thời gian vừa qua, ba Hiệp hội gồm Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam; Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam; Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ hàng hải Việt Nam đã phát văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng để kêu cứu về khó khăn của các doanh nghiệp thành viên do việc cắt điện ở Hải Phòng gây ra.

Ba Hiệp hội cho rằng, tình trạng mất điện do sự cố, cắt điện luân phiên thường xuyên ở khu vực Hải Phòng những ngày qua đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, trong đó có hoạt động của các cảng biển, hãng tàu. Việc này đã gây rất nhiều khó khăn cho các cảng biển, tiềm ẩn rủi ro doanh nghiệp do phải đền bù thiệt hại rất lớn cho số ngày tàu nằm chờ tại cảng. Tình trạng này còn làm giảm sút nghiêm trọng chất lượng dịch vụ, xuống cấp nhanh chóng trang thiết bị, ảnh hưởng đến an toàn lao động và đặc biệt là nguy cơ bị mất khách hàng…

Tàu ngoại qua các cảng biển giảm mạnh

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, 5 tháng đầu năm số lượt tàu ngoại thông qua các cảng biển giảm mạnh, việc này cũng tác động trực tiếp tới doanh thu của các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam.

Cụ thể, lượt tàu ngoại thông qua đạt 18.145 lượt, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.



Số lượt tàu nội thông qua cảng biển cũng có xu hướng giảm, đạt gần 21,9 nghìn, giảm 5%. Đáng chú ý, số lượt tàu xuất nhập cảnh đạt 2.478 lượt, giảm tới 24% và tàu chạy tuyến nội địa đạt hơn 19,2 nghìn lượt, giảm 2%.

Hàng hóa tập kết tại Cảng biển Hải Phòng. Ảnh: TA

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, tính riêng trong tháng 5, số lượt tàu ngoại thông qua cảng biển đạt gần 4 nghìn, giảm 2% so với cùng kỳ 2022. Lượt tàu nội đạt hơn 4,6 nghìn, giảm 9%.

Số lượt tàu ngoại đến một số cảng biển ở khu vực miền Bắc đã giảm khoảng 30% so với thông thường.

Mặc dù số lượt tàu ngoại thông qua cảng biển giảm, nhưng số lượt phương tiện thủy nội địa VR - SB lại có xu hướng tăng. 5 tháng đầu năm 2023, thống kê cho thấy có 138,8 nghìn lượt phương tiện thủy nội địa thông qua, bằng với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lượt phương tiện thủy nội địa VR-SB thông qua đạt 21,2 nghìn lượt, tăng 17%.