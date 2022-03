Giá cao su phục hồi tăng mạnh toàn thị trường, nguồn cung nguyên liệu thô thắt chặt.

Sau nhiều ngày liên tiếp giảm, giá cao su hôm nay 18/3 phục hồi tăng mạnh trên toàn thị trường châu Á bao gồm Osaka và Thượng Hải...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 18/3/2022, lúc 17h48 (giờ Việt Nam), kỳ hạn tháng 7/2022, tăng mạnh lên mức 247,3 JPY/kg, tăng mạnh 3,6 JPY, tương đương 1,46%.

Giá cao su tại Thượng Hải – Shanghai Futures Exchange (SHFE): Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2022 trên sàn Thượng Hải tăng mạnh 145 CNY, lên mức 13.345 CNY/tấn, tương đương 1,1%.

Giá cao su trực tuyến sàn TOCOM, Thượng Hải (Cập nhật lúc: 18/03/2022 lúc 17:48:01) Giá cao su trực tuyến sàn Thái Lan (Cập nhật lúc: 18/03/2022 lúc 17:48:01) Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng trở lại do sự hỗ trợ từ đồng Yên yếu đi và nguồn cung nguyên liệu thô thắt chặt và giá trên sàn Thượng Hải tăng. Nguồn cung nguyên liệu thô bị thắt chặt do mùa đông đang diễn ra ở các vùng phía Nam của Thái Lan.

Trong tháng 1/2022, xuất khẩu cao su tổng hợp (mã HS: 4002) của Thái Lan đạt 126,7 nghìn tấn, trị giá 7,28 tỷ baht (tương đương 220,47 triệu USD), tăng 25,1% về lượng và tăng 46,8% về trị giá so với tháng 1/2021.

Trong thời gian này, Thái Lan chủ yếu xuất khẩu cao su tổng hợp sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Ấn Độ.

Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 90,2% tổng lượng cao su tổng hợp xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 1/2022, với 114,36 nghìn tấn, trị giá 6,5 tỷ baht (tương đương 196,8 triệu USD), tăng 35,8% về lượng và tăng 70,6% về trị giá so với tháng 1/2021.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tổng hợp của Thái Lan trong tháng 1/2022 có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang Nhật Bản, Malaysia, Ba Lan giảm.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 101,66 nghìn tấn, trị giá 181,75 triệu USD, giảm 47,2% về lượng và giảm 45,1% về trị giá so với tháng 1/2022; so với tháng 2/2021 giảm 2,4% về lượng, nhưng tăng 5,4% về trị giá. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 294,35 nghìn tấn, trị giá 512,81 triệu USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 7,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Về giá xuất khẩu: Tháng 2/2022, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.788 USD/tấn, tăng 4,1% so với tháng 1/2022 và tăng 8% so với tháng 2/2021.

Tháng 2/2022, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 66,1% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 67,18 nghìn tấn, trị giá 117,15 triệu USD, giảm 53,1% về lượng và giảm 51,9% về trị giá so với tháng 1/2022; so với tháng 2/2021 giảm 9,9% về lượng và giảm 1,8% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.744 USD/tấn, tăng 2,5% so với tháng 1/2022 và tăng 9% so với tháng 2/2021. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 210,42 nghìn tấn cao su, trị giá 360,96 triệu USD, giảm 2,8% về lượng, nhưng tăng 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam đang phải cạnh tranh rất mạnh với Thái Lan để xuất khẩu cao su vào Trung Quốc.

Theo ước tính của Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên, sản lượng cao su toàn cầu trong năm 2022 có thể đạt 14,55 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ có thể lên tới 14,8 triệu tấn, tăng 4 - 5% so với năm 2021.

Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, nhu cầu găng tay cao su và quần áo bảo hộ cá nhân tăng mạnh, đây là động lực quan trọng để gia tăng sức cầu với sản phẩm cao su tự nhiên trong năm.