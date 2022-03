Giá cao su hôm nay 4/3: Quay đầu giảm, xuất khẩu cao su quá buồn, sụt gần 50%

Giá cao su hôm nay (4/3) quay đầu giảm. Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 2/2022 chỉ đạt khoảng 100 nghìn tấn, trị giá 178 triệu USD, giảm 48,1% về lượng và giảm 46,3% về trị giá so với tháng 1/2022...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) hôm nay (4/3), giá cao su giao kỳ hạn tháng 3/2022 ghi nhận mức 250,4 JPY/kg, giảm 2,57% (tương đương 6,6 JPY/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 8h20 (giờ Việt Nam). Lúc 12 giờ 30 (giờ Việt Nam) mức giá này chỉ còn 249 JPY/kg.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2022 được điều chỉnh xuống mức 13.600 CNY/tấn, giảm 1,31% (tương đương 180 CNY) so với giao dịch trước đó.

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Trong tháng 2/2022, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt biến động không đồng nhất, tại Nhật Bản và Thái Lan giá tăng mạnh, trong khi giảm tại Thượng Hải.

Cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) Nhật Bản, giá cao su có xu hướng tăng mạnh kể từ đầu tháng 2/2022. Ngày 28/2/2022, giá cao su RSS3 giao tháng 3/2022 giao dịch ở mức 261,5 Yên/kg (tương đương 2,26 USD/kg), tăng 14,2% so với cuối tháng 1/2022, nhưng vẫn thấp hơn 3,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng trong bối cảnh giá dầu tăng cùng với kỳ vọng nhu cầu mạnh hơn và nguồn cung thắt chặt. Bên cạnh đó, giá cao su nguyên liệu từ nhà sản xuất cao su thiên nhiên hàng đầu Thái Lan tăng cũng giúp giá ở Nhật Bản giữ ở mức cao.

Các nhà máy ở Trung Quốc đang khởi động lại hoạt động sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, nên tình trạng thiếu chip ô tô sẽ giảm bớt. Các nhà sản xuất ô tô, bao gồm General Motors, Ford Motor và Hyundai Motor dự đoán tình trạng thiếu chip sẽ giảm bớt vào nửa cuối năm 2022. Ngoài ra, xung đột giữa Nga và Ukraine đang tác động đến thị trường hàng hóa, trong đó có mặt hàng cao su.

Nguồn: cf.market-info.jp

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su giảm mạnh kể từ ngày 22/2/2022. Ngày 28/2/2022, giá cao su RSS3 giao tháng 3/2022 ở mức 13.645 CNY/tấn (tương đương 2,16 USD/kg), giảm 2,5% so với cuối tháng 1/2022 và giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải giảm khi các nhà đầu tư lo lắng về căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga.

Nguồn: shfe.com.cn

Tại Thái Lan, giá có xu hướng tăng mạnh kể từ đầu tháng 2/2022. Ngày 25/2/2022, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 70,57 Baht/kg (tương đương 2,16 USD/kg), tăng 16,3% so với cuối tháng 1/2022, nhưng vẫn thấp hơn 0,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: thainr.com

Trong tháng 2/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 330 340 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 348-350 đồng/độ TSC. Giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 310-320 đồng/độ TSC, ổn định so với cuối tháng 1/2022.

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 2/2022 đạt khoảng 100 nghìn tấn, trị giá 178 triệu USD, giảm 48,1% về lượng và giảm 46,3% về trị giá so với tháng 1/2022; so với tháng 2/2021 giảm 4% về lượng, nhưng tăng 3,1% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân tăng 3,4% so với tháng 1/2022 và tăng 7,4% so với tháng 2/2021, lên mức 1.777 USD/tấn. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt khoảng 293 nghìn tấn, trị giá 509 triệu USD, giảm 0,3% về lượng, nhưng tăng 6,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 1/2022, các chủng loại cao su xuất khẩu chủ yếu là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS: 400280), Latex, SVR 3L, SVR 10, RSS3, SVR CV60...

Trong đó, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS: 400280) là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 66,5% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 128,07 nghìn tấn, trị giá 222,4 triệu USD, giảm 22,5% về lượng và giảm 22,6% về trị giá so với tháng 12/2021; tuy nhiên so với tháng 1/2021 tăng 0,4% về lượng và tăng 10,4% về trị giá.

Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 99,7% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 127,67 nghìn tấn, trị giá 221,52 triệu USD, giảm 22,6% về lượng và giảm 22,7% về trị giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 tăng 0,8% về lượng và tăng 10,8% về trị giá.

Trong tháng 1/2022, nhiều chủng loại cao su xuất khẩu đều tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với tháng 1/2021, trong đó đáng chú ý như: Cao su tổng hợp, cao su hỗn hợp (HS: 4005), Skim block, SVR CV50, SVR 3L...

Về giá xuất khẩu: Tháng 1/2022, giá xuất khẩu bình quân một số chủng loại cao su có xu hướng tăng so với tháng 1/2021, trong đó đáng chú ý như: Hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS: 400280), SVR 10, cao su tổng hợp SVR 20, cao su tái sinh...

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam