Giá cao su hôm nay 21/2: Giảm đỏ toàn thị trường, một dự báo đáng chú ý.

Năm 2021, Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, xuất khẩu cao su sang thị trường này tăng so với năm 2020. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1,39 triệu tấn cao su, trị giá 2,28 tỷ USD, tăng 2,6% về lượng và tăng 25% về trị giá so với năm 2020; Giá xuất khẩu bình quân đạt 1.636 USD/tấn, tăng 21,8% so với năm 2020.