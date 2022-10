Giá lợn hơi tăng mạnh, người chăn nuôi chờ tín hiệu thị trường mới

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2022, có 84 thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu cho Việt Nam, tăng 4 thị trường so với cùng kỳ năm 2021. Lượng và kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam từ một số thị trường chính giảm so với cùng kỳ năm 2021 như Achentina, Mỹ, Ấn Độ, Đài Loan…

Achentina là thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2022, đạt 1,09 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 29,9% tổng kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam, giảm so với 34,4% của cùng kỳ năm ngoái. Dự báo kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ thị trường Achentina trong năm 2022 đạt 1,6 tỷ USD, giảm 3,6% so với năm 2021.

Brazil là thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu lớn thứ 2 cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2022, đạt 766,7 triệu USD, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 21% tỷ trọng nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam, tăng so với 11,7% của cùng kỳ năm 2021.