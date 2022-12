Giá lợn hơi vẫn ì ạch, chờ đến bao giờ thị trường mới tích cực hơn?

Giá lợn hơi hôm nay 08/12/2022, vài tỉnh tăng giá nhẹ không đáng kể. Giá lợn toàn quốc vẫn dao động trong khoảng 51.000-55.000 đồng/kg. Xuất hiện vài tỉnh có giá lợn tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại Bắc Giang, Hưng Yên, Bình Thuận. Người chăn nuôi mong chờ giá lợn sẽ tích cực hơn trong đợt lễ Noel sắp tới nhưng thị trường vẫn quá mịt mờ...

Giá lợn hơi ì ạch, vài tỉnh tăng giá nhẹ không đáng kể

Ngày 8/12 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam vẫn giữ ổn định sau khi giảm liên tiếp thời gian qua. Giá lợn hơi CP tại miền Bắc đứng ở mức 60.000 đồng/kg. Tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP vẫn đứng ở mức 58.000 đồng/kg.

Tại Trung Quốc giá lợn hơi ngày 8/12 giảm trở lại. Giá lợn tại Trung Quốc ngày 8/12 đứng ở mức 79.800 đồng/kg. Giá lợn Trung Quốc liên tục đứng ở mức hơn 80.000 đồng/kg những ngày vừa qua.

Tại Trung Quốc, tháng 11/2022, giá lợn hơi và thịt lợn tại Trung Quốc có xu hướng giảm trở lại trong mấy phiên gần đây, nhưng vẫn đứng ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung sụt giảm do người dân găm hàng và lượng tồn kho thấp. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), để duy trì nguồn cung và ổn định giá, Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành 7 lần “mở kho” dự trữ thịt lợn để cung cấp cho thị trường, đồng thời kêu gọi chính quyền các địa phương tăng cường mở kho dự trữ thịt lợn của địa phương. Trong tương lai, nguồn cung thịt lợn sẽ tiếp tục tăng trên thị trường và giá thịt lợn dự kiến sẽ tương đối ổn định.

Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo, giá thịt lợn tại Trung Quốc sẽ duy trì ở mức cao từ nay cho đến đầu năm 2023 do nguồn cung thấp hơn, mặc dù họ cảnh báo nhu cầu có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng chống Covid-19 của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc cho rằng, việc người chăn nuôi lùi thời gian giết mổ lợn để vỗ béo chúng nhiều hơn là nguyên nhân dẫn đến sự leo thang của giá lợn, nhưng các nhà phân tích cho rằng nguồn cung thịt lợn của Trung Quốc đã giảm đáng kể từ mùa Đông năm 2021.

Theo Ngân hàng Rabobank, Trung Quốc được dự báo tăng nhập khẩu thịt lợn trong những tháng tới, sau khi nông dân nuôi lợn thua lỗ suốt năm 2021 nên hạn chế tái đàn, khiến sản lượng lợn hơi sụt giảm mạnh hơn dữ liệu công bố chính thức. Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc năm 2023 dự báo sẽ cao hơn so với năm 2022.

Nguồn: ANOVA FEED

Trước đó, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi đồng loạt đi ngang và dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực 53.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang. Còn tại Yên Bái và Lào Cai lợn hơi có giá thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực, giá lợn hơi giao dịch ổn định ở mức 52.000 đồng/kg.

Cung chung xu hướng thị trường với khu vực miền Bắc, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi cũng chững và dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg. Theo đó, tại Lâm Đồng lợn hơi được giao dịch với giá cao nhất là 54.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, giá lợn hơi tại tỉnh Bình Thuận tiếp tục neo tại mốc 50.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Cao hơn một giá ở mức 51.000 đồng/kg là tỉnh Đắk Lắk. Các tỉnh thành còn lại vẫn giữ nguyên giá ổn định trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi có xu hướng giảm nhẹ tại một số nơi và dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, hai tỉnh Hậu Giang và Tiền Giang cùng điều chỉnh giao dịch xuống còn 52.000 đồng/kg. Các địa phương khác, giá lợn hơi không ghi nhận sự biến động, trong đó, hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau tiếp tục ghi nhận với giá giao dịch thấp nhất và cao nhất khu vực lần lượt là 51.000 đồng/kg và 55.000 đồng/kg.

Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam tiếp tục giảm

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 10 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 15,05 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 64,87 triệu USD, giảm 1,6% về lượng, nhưng tăng 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 10/2022, thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường Hồng Công, Pháp, Bỉ, Lào, Hoa Kỳ... Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hồng Công chiếm 33,17% tổng lượng thịt xuất khẩu của cả nước với 821 tấn, trị giá 5,16 triệu USD, tăng 59,7% về lượng và tăng 42,9% về trị giá so với tháng 10/2021. Lũy kế 10 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hồng Công được 6,09 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 32,54 triệu USD, giảm 26% về lượng và giảm 17,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Hồng Công chủ yếu là thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh...

Trong tháng 10/2022, xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt tăng nhờ xuất khẩu sang một số thị trường tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, trong đó đáng chú ý như: Malaysia, Lào, Pháp, Nhật Bản, Hồng Công, Bỉ… Trong khi đó, xuất khẩu sang một số thị trường lại giảm mạnh như: Hà Lan, Canada…

Tháng 10/2022, thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là các chủng loại như: Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là đùi ếch đông lạnh); Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là thịt lợn tươi, thịt lợn sữa đông lạnh nguyên con; thịt lợn nguyên con đông lạnh); Chân gà đông lạnh…

Trong đó, thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là đùi ếch đông lạnh) được xuất khẩu nhiều nhất với 1,22 nghìn tấn, trị giá 2,77 triệu USD, tăng 289,2% về lượng và tăng 53,8% về trị giá so với tháng 10/2021; Giá xuất khẩu bình quân đạt 2.269 USD/tấn, giảm 60,5% so với tháng 10/2021. Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh được xuất khẩu sang 13 thị trường, trong đó xuất khẩu sang thị trường Pháp chiếm 40,43% tổng lượng thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác trong tháng 10/2022.

Đứng thứ hai là thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. Tháng 10/2022, xuất khẩu thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt trên 1 nghìn tấn, trị giá 5,77 triệu USD, tăng 113,3% về lượng và tăng 68,6% về trị giá so với tháng 10/2021, giá xuất khẩu bình quân đạt 5.730 USD/tấn, giảm 21% so với tháng 10/2021. Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh được xuất khẩu sang thị trường Hồng Công và Lào. Trong đó xuất khẩu sang thị trường Hồng Công chiếm 81,43% tổng lượng thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh xuất khẩu của cả nước trong tháng 10/2022.

Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 10/2022.

Về nhập khẩu: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 10 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 544,97 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,21 tỷ USD, giảm 11,9% về lượng, nhưng tăng 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 10/2022, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 33 thị trường trên thế giới. Trong đó, Ấn Độ là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam, với 13,07 nghìn tấn, trị giá 41,81 triệu USD, tăng 114,1% về lượng và tăng 208,9% về trị giá so với tháng 10/2021, chiếm 20,4% tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của Việt Nam trong tháng. Giá nhập khẩu bình quân thịt và các sản phẩm từ thịt từ Ấn Độ về Việt Nam ở mức 3.199 USD/tấn, tăng 44,3% so với tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ 130,12 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt , với trị giá 418,63 triệu USD, tăng 51,1% về lượng và tăng 51,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt dự kiến sẽ tăng do nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao. Tuy nhiên, do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến trong thời gian tới.

Trong tháng 10/2022, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu vẫn là các chủng loại thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05 tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt trâu tươi đông lạnh; Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh… Trong đó, nhập khẩu thịt lợn và thịt gia cầm tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2021; Trong khi nhập khẩu thịt trâu và thịt bò tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 10/2022. Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2022, Việt Nam nhập khẩu 11,87 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 26,02 triệu USD, giảm 5,6% về lượng và giảm 22,4% về trị giá so với tháng 10/2021; giá nhập khẩu trung bình đạt 2.192 USD/tấn, giảm 17,8% so với tháng 10/2021. Lũy kế 10 tháng năm 2022, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 88,82 nghìn tấn, trị giá 189,02 triệu USD, giảm 34,4% về lượng và giảm 39,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 10 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 30 thị trường, trong đó chủ yếu được nhập khẩu từ: Bra-xin chiếm 37,3%; Nga chiếm 24,9%; Đức chiếm 12,8%; Canada chiếm 8%; Hà Lan chiếm 4,7% trong tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của cả nước. Trừ Brazil, lượng thịt lợn nhập khẩu từ các thị trường này đều giảm so với cùng kỳ năm 2021.