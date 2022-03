Giảm mạnh khi dòng vốn đầu cơ chuyển sang dầu và vàng, giá cà phê sẽ đi về đâu?

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 1/2022 đạt 163,3 nghìn tấn, trị giá 370,57 triệu USD, giảm 3,6% về lượng và giảm 2,2% về trị giá so với tháng 12/2021, nhưng tăng 1,4% về lượng và tăng 32,1% về trị giá so với tháng 1/2021.

Trong tháng 1/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.269 USD/tấn, tăng 1,4% so với tháng 12/2021 và tăng 29,9% so với tháng 01/2021. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang một số thị trường chính tăng so với tháng 12/2021, gồm: Italy (tăng 7,8%); Nhật Bản (tăng 9,2%); Mỹ (tăng 10,4%); Philippines (tăng 5,4%); Hàn Quốc (tăng 0,4%). So với tháng 1/2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê sang tất cả các thị trường chính đều tăng mạnh.

Đối với thị trường xuất khẩu, trong tháng 1/2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang nhiều thị trường tăng mạnh so với tháng 12/2021, gồm: Đức, Bỉ, Italy, Anh, Nga, Tây Ban Nha và Philippines. Ngược lại, xuất khẩu cà phê sang một số thị trường giảm, như: Nhật Bản, Mỹ, Algeria, Malaysia và Trung Quốc. So với tháng 1/2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường tăng, ngoại trừ Nhật Bản và Hàn Quốc.