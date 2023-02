USDX suy yếu đã hỗ trợ các sàn hàng hóa phái sinh có thanh khoản cao nhưng bỏ qua giá cà phê. Giá cà phê hôm nay (9/2) giảm trở lại với mức điều chỉnh là 400 đồng/kg so với hôm qua. Hiện tại, thị trường nội địa đang ghi nhận khoảng giá 43.000 - 43.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 9/2: Quay đầu giảm

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm 19 USD, xuống 2.063 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 18 USD, còn 2.057 USD/tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm 1,45 cent, xuống 175,60 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 1,70 cent, còn 175,65 cent/lb, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Hai sàn điều chỉnh giảm, giá cà phê nội cũng quay đầu đi xuống

Hai sàn điều chỉnh giảm, giá cà phê nội cũng quay đầu đi xuống

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 300 – 400 đồng, xuống dao động trong khung 43.000 - 43.600 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 300 – 400 đồng, xuống dao động trong khung 43.000 - 43.600 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 43.000 đồng/kg. Hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đang có cùng mức giá 43.500 đồng/kg. Hiện tại, mức giá cao nhất là 43.600 đồng/kg tại tỉnh Đắk Nông.

Giá cà phê kỳ hạn điều chỉnh giảm sau vài phiên tăng nóng là điều thường thấy. Bên cạnh còn là sự suy yếu của USDX đã hỗ trợ các thị trường mới nổi tăng mua. Các sàn hàng hóa phái sinh có thanh khoản cao vẫn duy trì đà tăng như vàng, dầu thô nên giá cà phê bị bỏ qua là điều không thể tránh khỏi.

Một cuộc khảo với 10 nhà phân tích thị trường và thương nhân quốc tế đã đưa ra kết luận toàn cầu sẽ thiếu hụt 4,15 triệu bao trong niên vụ cà phê hiện tại 2022/2023 và sẽ dư thừa 3,35 triệu bao trong niên vụ cà phê sắp tới 2023/2024 do vụ mùa bội thu theo chu kỳ “hai năm một” của Brazil và Việt Nam.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng các báo cáo chỉ số kinh tế Mỹ tăng trưởng khả quan, có thể cho phép họ mạnh tay hơn nữa về vấn đề lãi suất để tích cực đẩy lùi lạm phát hiện đang còn đứng ở mức cao.

Các đại lý cho biết đợt tăng giá vừa qua đã đưa cà phê Arabica lên mức cao nhất 3 tháng tại 184 US cent/lb một tuần trước đã mất đà và giá có thể giảm tiếp trong ngắn hạn.

Theo Viện Thống kê và Địa lý Brazil, sản lượng cà phê năm 2023 của nước này được dự báo tăng 5,7% lên 55,5 triệu bao (loại 60kg).

Hiện nông dân tại các vùng chuyên canh cà phê Tây Nguyên đã được hưởng lợi thông qua việc triển khai các hợp phần đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ các hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao theo hướng bền vững ở cả 3 khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường.



Hiệp Hội cà phê ca cao Việt Nam cho biết, để ngành hàng tăng sức cạnh tranh, nông dân, doanh nghiệp cần phải chủ động liên kết vùng sản xuất để cùng phát triển và tạo dựng ra sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo theo các quy trình đồng nhất. Đặc biệt, với những thị trường khó tính, cà phê đặc sản là sản phẩm giúp xây dựng giá trị, tăng khả năng cạnh tranh và uy tín của cà phê Việt Nam.

Những ngày giữa tháng 01/2023, giá cà phê Robusta tăng nhờ sự hỗ trợ của báo cáo tồn kho do trên sàn London đang ở mức thấp 4,5 năm, và chưa thể bổ sung kịp thời trong ngắn hạn. Trong khi đó, nước sản xuất Robusta hàng đầu là Việt Nam bước vào giai đoạn trầm lắng do người dân đang tập trung mọi việc cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão.

Trên sàn giao dịch London, ngày 18/01/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 3,8%, 3,6%, 3,5% và 3,3% so với ngày 9/01/2023, lên mức 1.895 USD/tấn; 1.862 USD/tấn; 1.839 USD/tấn và 1.821 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 1.925 USD/tấn, chênh lệch +30 USD/ tấn, tăng 70 USD/tấn (tương đương mức tăng 3,8%) so với ngày 9/01/2023.

Ngược lại, giá cà phê Arabica kéo dài chuỗi giảm. Tính đến ngày 13/01/2023, tồn kho đạt chuẩn của sàn ICE New York ghi nhận tiếp tục tăng ở mức 850.724 bao. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết khá thuận lợi tại những vùng trồng trọng điểm cà phê của Bra-xin cũng gây áp lực lên giá cà phê Arabica trên thị trường quốc tế.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/01/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023 và tháng 5/2023 giảm lần lượt 4,5% và 4,2% so với ngày 9/01/2023, xuống còn 151,1 Uscent/lb và 151,8 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 7/2023 và tháng 9/2023 cùng giảm 4,0% so với ngày 9/01/2023, xuống còn 152,4 Uscent/lb và 152,75 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 18/01/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 3,2%, 4,7%, 4,4% và 2,2% so với ngày 9/01/2023, xuống còn 201,8 Uscent/ lb, 194,4 Uscent/lb, 186,2 Uscent/lb và 188,5 Uscent/lb.

Dự báo giá cà phê Robusta sẽ còn biến động mạnh do Việt Nam đã hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Bên cạnh đó, Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) cho biết, sẽ chậm lại đà tăng lãi suất dù cuộc chiến đấu với lạm phát chưa thể kết thúc. Điều này sẽ thúc đẩy thị trường hàng hóa tăng mua.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, trong giai đoạn tới, thị trường cà phê vẫn sẽ còn đối diện với nhiều thách thức. Sau năm 2022 với xuất khẩu và kim ngạch đạt mức kỷ lục, năm 2023 được dự đoán sẽ là năm khá khó khăn đối với hoạt động xuất khẩu khi sản lượng được dự đoán có phần suy yếu do ảnh hưởng xấu từ thời tiết và nhu cầu tiêu thụ có thể sẽ giảm nhẹ trước những lo ngại về suy thoái kinh tế tại các thị trường tiêu thụ lớn.