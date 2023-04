Kết quả kinh doanh năm 2022 của loạt công ty điện Ea Súp 1, Ea Súp 3 và Ea Súp 5

Nhóm các công ty điện của Xuân Thiện Group hoạt động tại tỉnh Đắk Lắk gồm Ea Súp 1, Ea Súp 3 và Ea Súp 5 có lợi nhuận năm 2022 giảm mạnh so với năm 2021, thậm chí lỗ.

Công ty cổ phần Ea Súp 1, Công ty cổ phần Ea Súp 3 và Công ty cổ phần Ea Súp 5 đã có công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022 của công ty.

Theo đó, năm 2022, Ea Súp 1 ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh với 10,6 tỷ đồng, so với năm 2021 đạt hơn 42,6 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 1,32%, giảm mạnh so với năm 2021 đạt 5,55%. Tại ngày 31/12/2022 vốn chủ sở hữu của Ea Súp 1 đạt hơn 808 tỷ đồng, tăng đáng kể so với năm 2021 là gần 768 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm nhẹ (chủ yếu do vốn chủ sở hữu tăng lên).

Trích công bố thông tin của Ea Súp 1



Hoạt động kinh doanh của Ea Súp 3 không mấy khả quan trong năm 2022 khi doanh nghiệp này ghi nhận gần 3 tỷ đồng lỗ sau thuế. Năm 2021 Ea Súp 3 ghi nhận lãi hơn 31 tỷ đồng.



Trích công bố thông tin của Ea Súp 3



Tại ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của Ea Súp 3 đạt hơn 55.60 tỷ đồng, giảm nhẹ 3 tỷ dồng so với thời điểm cuối năm 2021. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu 0,27 lần; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 0,36 lần.



Đối với Công ty Ea Súp 5, mặc dù công bố thông tin phát đi ngày 06/04/2023, tuy nhiên kỳ báo cáo tài chính tóm trình bày trên văn bản là kỳ cho năm 2021.



Lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo giảm mạnh xuống 551 triệu đồng. Kỳ trước đó Ea Súp 5 ghi nhận lãi gần 34 tỷ đồng. Kỳ báo cáo, vốn chủ sở hữu của Ea Súp 5 tăng nhẹ lên 1.092,5 tỷ đồng, kỳ trước đó là gần 1.092 tỷ đồng.