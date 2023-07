Lộ nhà đầu tư 'đặt chân' vào dự án hơn nghìn tỷ ở Hải Phòng

Công ty CP Đầu tư Hồng Bàng - Thành viên Tập đoàn Him Lam là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại tại thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương (TP.Hải Phòng) có quy mô 7,3ha với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.110 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng vừa công bố biên bản mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại tại thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương, ghi nhận nhà đầu tư duy nhất đăng ký là Công ty CP Đầu tư Hồng Bàng.

Theo phê duyệt, dự án có diện tích khu đất gần 7,3ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.110 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 1.060 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 50 tỷ đồng. Ảnh minh họa. Về quy mô, dự án có khoảng 346 căn nhà ở liền kề cao tối đa 5 tầng, tổng diện tích đất xây dựng là 24.167m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 94.992 m2 và 349 căn nhà ở xã hội, tổng diện tích đất xây dựng 8.873 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 23.958 m2, gồm 2 tòa nhà, cao tối đa 9 tầng. Thời hạn thực hiện dự án 10 năm, tính từ ngày UBND TP.Hải Phòng ban hành quyết định giao đất. Dự kiến, quý 4/2029 sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình trên đất theo quy hoạch. Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư Hồng Bàng được thành lập năm 2008 với tiền thân là Công ty CP Him Lam Hải Phòng - một thành viên của Tập đoàn Him Lam. Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại Số 1, Lô 6, Khu tập thể PG, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, hoạt động ở hai mảng chính là đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng. Tính đến ngày 22/10/2021, công ty có số vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật hiện là ông Nguyễn Thanh Khoa (SN 1963). Hiện doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội và thương mại Him Lam Hùng Vương tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng với diện tích 12,3 ha.