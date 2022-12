Mazda CX-5 mất giá bao nhiêu sau 4 năm lăn bánh?

Sau 4 năm lăn bánh, những chiếc Mazda CX-5 cũ đang được rao bán với mức giá hấp dẫn và được nhiều người lựa chọn khi giá xe mới quá cao.

Mazda CX-5 2018 thuộc thế hệ mới được Thaco ra mắt cuối năm 2017. Mẫu xe này nhanh chóng trở thành "vua" doanh số phân khúc Crossover hạng C tại Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Đến nay, sau 4 năm lăn bánh, những chiếc Mazda CX-5 được bán lại khá nhiều với mức giá hấp dẫn, liệu đây có phải là lựa chọn đáng giá ở thời điểm hiện tại.

Giá xe Mazda CX-5 sau 4 năm là bao nhiêu?

Những chiếc Mazda CX-5 thế hệ mới bắt đầu lăn bánh tại Việt Nam vào năm 2018. Thời điểm đó, khách hàng Việt phải bỏ ra từ 1,007 - 1,130 tỷ đồng để lăn bánh các phiên bản của Mazda CX-5.

Mazda CX-5 2018 đang được rao bán giá chưa đến 800 triệu đồng. Ảnh ST.

Sau 4 lăn lăn bán, Mazda CX-5 2.0L đang được rao bán với giá khoảng 750 triệu đồng, trong khi đó bản cao cấp nhất là 790 triệu đồng. Những Mazda CX-5 đều là xe gia đình nên số km lăn bánh 4 năm chỉ ở trong khoảng 40 - 60.000km.

Như vậy, mỗi phiên bản của Mazda CX-5 sản xuất năm 2018 hiện mất giá khoảng 400 triệu đồng, tương đương 100 triệu đồng/năm. Rõ ràng, đây là mức giá vẫn dễ chấp nhận với nhiều người khi bỏ ra số tiền chưa đển 800 triệu đồng để trải nghiệm Mazda CX-5 lăn bánh 4 năm.

Mazda CX-5 2018 được trang bị gì?

Mazda CX-5 có 3 phiên bản và đều được trang bị hệ thống đèn LED trước và sau. Riêng phần đèn chiếu sáng được thay đổi nhẹ với thiết kế mỏng và gọn gàng hơn. Ngoài ra, Mazda CX-5 còn được trang bị cốp chỉnh điện, cửa có cảm biến chống kẹt và có khả năng nhớ vị trí góc mở cốp - những tính năng mà Honda CR-V cũng vừa được bổ sung.

Không gian nội thất cũng được thay đổi với vô-lăng ba chấu mới cùng màn hình cảm ứng ở vị trí trung tâm kích thước 7inch. Ghế ngồi bọc da kết hợp cùng các chi tiết trang trí ốp vân gỗ. Màn hình hiển thị kính lái Head-up Display (HUD).

Mazda CX-5 2018 vẫn sở hữu thiết kế hiện đại. Ảnh ST.

Mazda cũng hứa hẹn khả năng cách âm tốt hơn cho Mazda CX-5 khi đã tinh chỉnh, thay thế gần 700 chi tiết của mẫu xe này. Tính năng giải trí trong không gian đó tới từ dàn âm thanh Bose 10 loa. Mazda CX-5 mới vẫn được trang bị hệ thống Mazda Connect hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh.

Phiên bản mới cũng có đầy đủ các tính năng an toàn như hệ thống cân bằng điện tử DSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, cảm biến va chạm trước và sau, camera lùi, định vị vệ tinh GPS. Đặc biệt, phiên bản 2.5L còn được trang bị hệ thống an toàn cao cấp i-Activsense thế hệ mới (tập hợp các công nghệ an toàn của Mazda).

Mazda CX-5 có 2 tùy chọn động cơ gồm, động cơ 2.0L và 2.5L cho công suất tối đa tương ứng là 150 mã lực và 185 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại tương ứng là 200Nm và 250Nm. Công nghệ GVC được trang bị trên cả ba phiên bản này.