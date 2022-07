Nông dân lại "sốt ruột" về giá lợn hơi trước dự báo "nóng" về thị trường tiêu thụ thịt

Giá lợn hơi đang được dự báo sẽ chỉ biến động nhẹ trong tháng 7 do nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm thịt vẫn chậm do thời tiết nắng nóng và dịch Covid-19 đã làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng...

Thị trường tiêu thụ trầm lắng, giá lợn hơi khó bứt tốc

Trong tháng 6/2022, chăn nuôi trâu, bò trong nước ổn định. Chăn nuôi lợn và gia cầm hồi phục do dịch bệnh kiểm soát tốt, người chăn nuôi chủ động được nguồn giống và nhu cầu thị trường tăng cao. Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi đang tăng cao trên toàn cầu do khủng hoảng thị trường ngũ cốc, nguồn cung cấp ngũ cốc không ổn định, chi phí vận chuyển tăng cao... gây khó khăn cho trang trại nuôi lợn.

Thời gian gần đây, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và lây lan nhanh trên địa bàn một số địa phương khiến việc chăn nuôi của người dân cũng gặp khó khăn. Với việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố sản xuất thành công vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới lưu hành thương mại loại vaccine này. Thành công trên có thể sẽ mở ra nhiều cơ hội cho chăn nuôi Việt Nam, đặc biệt là kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi, qua đó ổn định nguồn cung thịt lợn trên thị trường.

Giá thịt lợn khó có thể về mốc đỉnh năm 2020 nhờ việc Chính phủ luôn ưu tiên tăng cường nguồn cung trong nước. Ảnh: CT

Nguồn: Trung tâm Công nghiệp và Thương mại tổng hợp.

Trong tháng 6/2022, giá lợn hơi tại các vùng trên cả nước biến động nhẹ. Giá có xu hướng giảm trong 20 ngày đầu tháng, sau đó tăng trở lại. Tại miền Bắc giá lợn hơi dao động quanh mức 57.000-61.000 đồng/kg, tăng 2.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng 5/2022; Tại miền Trung và khu vực Tây Nguyên giá dao động quanh mức 52.000- 57.000 đồng/kg, tăng 1.000-2.000 đồng/kg; Tại miền Nam giá dao động quanh mức 56.000-59.000 đồng/kg, tăng 1.000-2.000 đồng/kg so với cuối tháng 5/2022.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm thịt vẫn chậm do thời tiết nắng nóng và dịch Covid-19 đã làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng, nên lượng tiêu thụ thịt vẫn khó tăng nhanh.

Giá lợn hơi đến hôm nay (ngày 5/7) vẫn chưa có nhiều biến động khi thị trường tiêu thụ khá trầm lắng. Tại khu vực miền Bắc, thị trường lợn hơi tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Lào Cai lần lượt điều chỉnh giá lợn hơi lên mức 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Ngoại trừ Phú Thọ và Hưng Yên hiện neo tại mức 60.000 - 61.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại vẫn đang giao dịch ổn định trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Thị trường khu vực miền Trung, Tây nguyên không ghi nhận thay đổi mới về giá trong hôm nay, dao động trong khoảng 52.000 - 58.000 đồng/kg. Trong đó, thương lái tại Bình Định tiếp tục thu mua lợn hơi với giá thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg.

Mức giá 53.000 - 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Ninh Thuận. Các tỉnh thành còn lại đang giao dịch quanh mốc trung bình là 57.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Nam tăng rải rác, giá lợn hơi điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại một vài nơi. Bạc Liêu và Bến Tre cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 56.000 đồng/kg, ngang bằng với Bình Phước và Tiền Giang. Mức giao dịch cao nhất được ghi nhận tại tỉnh An Giang ở thời điểm hiện tại là 59.000 đồng/kg.

Nhu cầu giảm, nhập khẩu thịt giảm rất mạnh

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, nhập khẩu thịt của Việt Nam liên tục giảm do tiêu thụ trong nước chậm, trong khi nguồn cung dồi dào.

Cụ thể: Theo Tổng cục Hải quan, tháng 5/2022, Việt Nam nhập khẩu 52,62 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, với trị giá 121,2 triệu USD, giảm 26,3% về lượng và giảm 12,2% về trị giá so với tháng 5/2021.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 235,32 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 528,67 triệu USD, giảm 23,5% về lượng và giảm 12,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Trong tháng 5/2022, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 33 thị trường trên thế giới. Trong đó, Ấn Độ là thị trường lớn nhất cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt cho Việt Nam trong tháng 5/2022, với 14,13 nghìn tấn, trị giá 45,31 triệu USD, tăng 42,5% về lượng và tăng 41,3% về trị giá so với tháng 5/2021, chiếm 26,85% tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của Việt Nam trong tháng.

Giá nhập khẩu bình quân thịt và các sản phẩm từ thịt từ Ấn Độ về Việt Nam ở mức 3.206 USD/tấn, giảm 0,9% so với tháng 5/2021.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 66,24 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt từ Ấn Độ, với trị giá 205,01 triệu USD, tăng 19,4% về lượng và tăng 14,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 5/2022, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu vẫn là các chủng loại thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05 tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt trâu tươi đông lạnh, phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh…

Trong đó, nhập khẩu thịt gia cầm, thịt lợn tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2021; trong khi nhập khẩu thịt bò và thịt trâu tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Từ đầu năm 2022 đến nay, nhập khẩu thịt lợn liên tục giảm do tiêu thụ thịt lợn trong nước chậm, trong khi nguồn cung dồi dào. Trong tháng 5/2022, Việt Nam nhập khẩu 7,18 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 13,89 triệu USD, giảm 50,9% về lượng và giảm 58,6% về trị giá so với tháng 5/2021, giá nhập khẩu trung bình đạt 1.934 USD/tấn, giảm 15,6% so với tháng 5/2021.

Tháng 5/2022, thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh được nhập khẩu từ 14 thị trường, trong đó chủ yếu được nhập khẩu từ Brazil chiếm 39,38%; Đức chiếm 21,62%; Nga chiếm 16,82%; Canada chiếm 11,12%...

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 36,78 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 77,5 triệu USD, giảm 42,1% về lượng và giảm 47,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong 5 tháng đầu năm 2022, cơ cấu thị trường cung cấp thịt lợn cho Việt Nam có sự thay đổi, khi tỷ trọng nhập khẩu từ Nga, Canada, Ba Lan giảm mạnh; trong khi nhập khẩu từ Brazil, Đức và Hà Lan lại tăng mạnh.

Về xuất khẩu: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 5/2022, xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt đạt 1,78 nghìn tấn, trị giá 6,7 triệu USD, tăng 14,5% về lượng và tăng 8,3% về trị giá so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 6,23 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 24,89 triệu USD, giảm 24,1% về lượng và giảm 17,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Trong tháng 5/2022, thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường Hồng Kông, Thái Lan, Pháp, Bỉ, Anh, Hàn Quốc, Tây Ban Nha… Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông chiếm 43,43% tổng lượng thịt xuất khẩu của cả nước với 773 tấn, trị giá 3,56 triệu USD, giảm 13,6% về lượng và giảm 13,9% về trị giá so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông 2,54 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 13,31 triệu USD, giảm 54,2% về lượng và giảm 39,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông chủ yếu là thịt lợn nguyên con đông lạnh, thịt lợn sữa đông lạnh nguyên con...

Trong tháng 5/2022, thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là các chủng loại như: Đùi ếch đông lạnh; thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt lợn sữa đông lạnh nguyên con; thịt lợn nguyên con đông lạnh… Trong đó, đùi ếch đông lạnh được xuất khẩu nhiều nhất với 518 tấn, trị giá 1,57 triệu USD, tăng 189,4% về lượng và tăng 54,1% về trị giá so với tháng 5/2021, giá xuất khẩu bình quân đạt 3.033 USD/tấn, giảm 46,7% so với tháng 5/2021. Đùi ếch đông lạnh được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường Pháp, Bỉ, Anh, Tây Ban Nha, Papua New Guinea, Hàn Quốc… Trong đó xuất khẩu sang thị trường Pháp chiếm 48,1% và Bỉ chiếm 25% tổng lượng đùi ếch đông lạnh xuất khẩu của cả nước trong tháng 5/2022.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6/2022 tăng 3,8%, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng ước đạt 2.116.300 tấn, tăng 5,7%; so với cùng thời điểm năm 2021. Tổng số lợn tăng là nhờ dịch bệnh được kiểm soát. Để chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi-ASF một cách hiệu quả, bên cạnh các cơ quan chức năng, người chăn nuôi cũng cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, qua đó bảo đảm an toàn cho đàn lợn.

Được biết, 6 tháng cuối năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu giá trị sản xuất chăn nuôi trên 5,5%; sản lượng thịt lợn cả năm ước đạt trên 4,2 triệu tấn. 6 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng thịt các loại đã đạt 3,4 triệu tấn, trong đó, đàn lợn tăng 3,8% và sản lượng thịt hơi khoảng 2,12 triệu tấn, tăng 5,7%.

Trong báo cáo mới đây, Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) dự báo CPI trong tháng 7 tăng khoảng 0,6-0,7% so với tháng trước, và giữ nguyên dự báo CPI bình quân cả năm 2022 sẽ tiếp tục duy trì ở mức 3,8-4%.

Nói thêm về giá thịt lợn trong năm 2022, KBSV dự báo giá cao nhất cũng chỉ có thể quanh mức 63.000-65.000 đồng/kg với nhu cầu ăn uống ổn định, trong khi nguồn cung thịt lợn giảm do tỷ lệ tái đàn đầu năm 2022 ở mức thấp khi các yếu tố liên quan tới dịch tả lợn, giá cám cao, giá vận chuyển tăng và giá lợn thấp đã tác động tiêu cực tới tâm lý của các hộ chăn nuôi.

Theo KBSV, giá thịt lợn khó có thể về mốc đỉnh năm 2020 nhờ việc Chính phủ luôn ưu tiên tăng cường nguồn cung trong nước.