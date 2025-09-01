Phạt loạt doanh nghiệp do vi phạm quy định lĩnh vực chứng khoán

Bị xử phạt vì vi phạm quy định công bố thông tin

Trong ngày 29/8, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hàng hàng loạt quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp, cá nhân có vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán.

Trong đó, Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính tại 18, Xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội) bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố và công bố thông tin không đúng thời hạn nhiều loại tài liệu.

Đồng thời phạt tiền 15 triệu đồng đối với hành vi không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện, hình thức hoặc ngôn ngữ công bố thông tin theo quy định. Cụ thể, trang thông tin điện tử của Công ty không công bố các thông tin công bố định kỳ, bất thường, theo yêu cầu và các quy định khác; trang thông tin điện tử của Công ty không hiển thị thời gian đăng tải thông tin.

UBCKNN vừa ban hàng loạt quyết định xử phạm vi phạm hành chính với doanh nghiệp, cá nhân.

Tương tự, UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên (Địa chỉ tại Tổ dân phố 13, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên).

Các mức xử phạt gồm 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố các báo cáo và tài liệu Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025).

Phạt tiền 15 triệu đồng đối với hành vi không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện, hình thức công bố thông tin. Công ty không có trang thông tin điện tử.

Một công ty chứng khoán bị phạt nặng

Cùng ngày 29/8, UBCKNN xử phạt hàng loạt lỗi vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia (Địa chỉ trụ sở tại 105 Chu Văn An, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

Theo đó, Công ty này bị phạt 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng theo quy định. Với một số lệnh của khách hàng tại các ngày 28/5/2024 và 23/01/2025, Công ty không ghi nhận thời gian nhận lệnh giao dịch của khách hàng tại thời điểm nhận lệnh; tại các ngày 18/12/2023, 19/6/2024, 31/12/2024, 09/4/2025 và 22/4/2025, Công ty cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

Phạt tiền 112,5 triệu đồng đối với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Cụ thể, tại ngày 01/10/2024, Công ty cho một khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán. UBCKNN cho biết, tại các ngày 31/5/2024, 25/9/2024 và 26/3/2025, Công ty phát sinh giao dịch chuyển tiền giữa tài khoản chuyên dụng quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng và tài khoản thanh toán của Công ty không theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay; phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định; phạt tiền 225 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ. Tổng mức phạt tiền đối với Công ty này là 897,5 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử phạt các doanh nghiệp, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 224/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Hữu Toàn - Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (Mã chứng khoán: TIN).

Cụ thể, ông Toàn bị phạt tiền 87,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định. Theo đó, ông Lê Hữu Toàn đã mua 609.237 cổ phiếu TIN (tương ứng hơn 6 tỷ đồng đồng theo mệnh giá) vào ngày 16/4/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).